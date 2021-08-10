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【新冠疫苗】港大醫學院要求臨床醫護生開課前接種兩劑疫苗　未及接種者寬限期內須每周檢測一次

社會 15:36 2021/08/10

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港大醫學院要求臨床醫護生須9月前完成接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

科大要求師生職員9月前提交疫苗接種或定期檢測紀錄，否則或被禁入校園。港大醫學院今日(10日)亦向學生發電郵稱新學年將恢復面授課堂，積極鼓勵所有學生盡快接種疫苗，而臨床醫科學生、護士生、藥劑學生及中醫生須於開課前14日或之前完成接種兩劑疫苗，如經醫生證明未能接種的學生，須由醫學院醫生作個別臨床考核。

港大醫學院副院長(教學)梁嘉傑向醫學院學生發內部電郵，提到新學期將至，學院將回復面授課堂，學院新防疫措施安排將於9月1日生效；學院積極鼓勵所有學生盡快接種疫苗，又因應保障市民及病人健康，學院亦要求臨床醫科學生、護士生、藥劑學生及中醫生須於開課前14日或之前完成接種兩劑疫苗。

電郵提到，如學生未及於8月底前接種次劑疫苗，將獲容許給予寬限期至9月25日或之前，期間須每星期檢測一次，並每周提交檢測陰性證明：臨床醫護生如未能接種新冠疫苗，須提交醫生證明，並由醫學院委派的醫學專家個別作臨床考核。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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