【Netflix影片】古天樂再投資國際級動畫片　《VIVO》連續兩天佔Netflix點播榜首

▲ 《VIVO》

古天樂的天下一電影聯同哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）出品的動畫電影《VIVO》日前正式在Netflix上架。

《VIVO》由百老匯音樂劇神級創作人、橫掃各大音樂頒獎禮獎項的Lin-Manuel Miranda任執行監製，兼聲演戲中主角蜜熊仔VIVO，戲中多首跳舞歌曲也是都由他所創作。

影片故事講老樂手遇上蜜熊VIVO，二人憑音樂溝通成好友。某日，老樂手收到朋友邀請音樂再合作，可是老樂手因事不能赴會，於是託VIVO將一首埋藏多年的曲譜送給老友，於是VIVO踏上奇妙之旅。

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佔Netflix榜首

而據影視流量統計網站FlixPatrol資料顯示，截至昨天（8月9日）為止，《VIVO》已連續兩天成為Netflix全球最多人睇的影片。

其實天下一電影與哥倫比亞影業以及索尼動畫並非首次合作，之前已有動畫片《一家人大戰機械人》（The Mitchells VS. The Machines）於4月在Netflix上架，更成為Netflix史上最多家庭會員點播的動畫電影，更被指有望問鼎來屆奧斯卡最佳動畫片，十分威水。

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