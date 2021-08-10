【教協解散】稱承受巨大壓力及看不到前景　教協宣布解散

73年成立及有逾9萬會員的教協，今日（10日）宣佈解散。教協被內地官媒狠批和遭港府割席之後，近日曾出多招自救，包括退出兩個涉外組織，成立工作組推動教師正面認識中國歷史及國情等。

【教協解散】馮偉華指會按會章及相關法例處理解散安排 冀會員理解及感謝多年支持。詳情即看：【下一頁】

即看過去教協工作：

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【教協風波】教育局宣布全面終止與教協工作關係 不再視該會為教育專業團體。詳情即看：【下一頁】

【教協風波】楊潤雄：經審慎判斷決定終止雙方關係 若教協有違國安法有關部門會跟進。詳情即看：【下一頁】

教協今日（10日）早上臨時宣布下午4時30分舉行記者會。會長馮偉華以及一眾創會成員、監事會主席等人出席在記者會。會長馮偉華今日正式宣布解散教協，他指教協創會至今48年，一直與教育界攜手同行，為提升教育專業和教師權益而奮鬥，對廣大會員的支持，教協心存感激。但遺憾的是，近年社會和政治環境改變，加上近期一些急劇發展，教協承受巨大壓力，面對嚴峻的危機，理事會已盡最大努力尋求繼續運作的方法，但至今未能看到前景，在難以延續工作目標，及無法找到化解危機的方案下，經理事會一致通過及監事支持，決定解散教協，並立即啟動相關程序。

馮偉華表示，是次決定在近日決定，形容非常突然；又提到數十年來一直支援教師權益及關注教育專業相關的事件，如TSA事件、教育轉制等。

被問到是否收到中間人的訊息才決定解散，馮偉華回應指教協是按目前形勢才做今次的決定。

教協風波回顧：

內地官媒新華社和《人民日報》7月底分別發表評論狠批教協，提及3個「必須」，包括指教協是必須剷除的「毒瘤」，必須徹查，必須依法清除。同日，教育局宣布全面終止與教協的工作關係，不再視其為教育專業團體。特首林鄭月娥上周二用7分鐘狂數教協的多宗罪，包括以政治凌駕教育專業，並騎劫整個教育界，令反政府、反中央情緒進入學校。

教協繼退出支聯會，近日再以3招自救，包括：一、本周二向全體會員發信，表明今後將聚焦教育專業和權益，全力做好工會的本業。二、本周三分別退出職工盟和國際教育組織。三、宣布成立「中國歷史文化工作組」，推動教師正面認識中國歷史、國情及文化，以助培養學生的家國情懷，有關佔中等爭議事件的教材，全部下架。

教育局局長楊潤雄早前向全港學校教師發信，指教育專業近年時常被「騎劫」，有組織借教育專業之名，行政治之實，對有違教師專業及罔顧學生福祉的亂象，不但沒有說不，反而推波助瀾，直接或間接地把部分教師及學生，推向被捕、入獄的不歸路。

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記者：曾卓鋒