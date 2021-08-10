【爆機自由仁】與「死侍」賴恩雷諾士落力宣傳新戲　祖迪高瑪「中門大開」出席倫敦首映

▲ 「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和祖迪高瑪（Jodie Marie Comer）主演的《爆機自由仁》（Free Guy）快將上映。

憑《死侍》（Deadpool）系列人氣急升的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）有新作出爐，祖迪高瑪（Jodie Marie Comer）主演的荷里活動作喜劇《爆機自由仁》（Free Guy）將於8月12日上映。

祖迪高瑪日前出席《爆機自由仁》的倫敦首映禮，「中門大開」的她一身全黑性感造型十分搶眼。

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▲ 祖迪高瑪（Jodie Marie Comer）與賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）。

攪笑介紹新片

另外，男女主角賴恩雷諾士和祖迪高瑪拍了一段片介紹《爆機自由仁》，祖迪高瑪覺得：「這是一套完美的約會電影，主角來自兩個不同世界卻愛上對方，」

但賴恩雷諾士則不認同，笑言：「大家已有一年半沒去約會，去到漆黑的戲院內只會急不及待親熱，而錯過了整套戲。」

祖迪高瑪認為賴恩雷諾士是小題大做。賴恩雷諾士隨即表示可帶朋友或父母去看他們的新戲。

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虛擬人物覓自由

電影講述電腦遊戲「自由城市」內的銀行職員阿仁（賴恩雷諾士飾），天天過住刻板重複的生活，突然驚覺自己其實只是電子遊戲內的背景閒角（Non-player Character），於是他誓要不惜一切扭轉命運。

阿仁在虛擬人物Molotov Girl（祖迪高瑪飾）的協助下，由閒角「任何仁」變身「爆機自由仁」。

同場加映：Jer專訪