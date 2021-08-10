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【選委會選舉】長實趙國雄參選地產及建造界　稱相信新選舉制度

政治 16:22 2021/08/10

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趙國雄下午離開時，被問到李嘉誠會否參選時，僅籲傳媒向李生查詢。（胡偉明攝）

選舉委員會界別分組選舉，提名期今踏入第四日，繼續有侯選人到政府總部遞交參選表格，包括出戰地產及建造界的長實執行董事趙國雄。

趙國雄下午在助手陪同下，到政總遞交提名表格。他離開時回應傳媒提問，強調代表自己出選，並無參選名單。被問到李嘉誠會否參選，或自己參選是否獲李嘉誠支持？趙國雄僅籲傳媒向李生查詢。

至於對下屆特首要求，以及是否支持林鄭月娥連任，他僅回應：「（自己）選到先算。」被問到修改選舉制度後，地產界影響力是否被削弱？趙表示，自己選擇參選，即相信這個機制，可以幫助到香港。

此外，今日有多人報名參選醫學及衞生界，包括外科醫生林哲玄、香港執照醫生協會會長張漢明，以及官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢等至少5人。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：胡偉明

立法會選舉 特首選舉 完善選舉制度 選舉委員會界別分組選舉 政治

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