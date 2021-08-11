【靚太安樂窩】一家3口居屋換460呎私樓　廚師爸爸：終於有個夢想的家

▲ 一家3口為有更好的生活質素,由300呎居屋搬到460呎的私樓單位，並進行大裝修。

為小朋友打造一個舒適環境成長是每個家長的願望！隨著2歲的兒子逐漸長大，所需要的活動空間增加，加上準備聘請工人照顧兒子，80後的夫婦帶著兒子由300多呎的居屋搬到大埔太湖花園460呎的2房二手單位，負責這單位設計的銀河工程設計有限公司室內設計師Kit Wong接受TOPick訪問，分享裝修原因及特色。

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裝修原因

由於單位前身殘舊，磁磚都發黃，設計及風格不適合他們。因此他們決定花$48萬進行全屋裝修，負責設計這單位的。

客廳及廚房

為增加客廳空間感，設計師的把原本的梗廚房為開放式廚房，採用電磁爐煮食，配備抽酒煙機，減少煮食油煙散出客廳。

此外，廚房的天花設計了燈糟，除了增強客廳的氣氛，視覺上亦有分間區域的效果。廚房外有張伸縮4人木餐枱，拉出後可變8人餐枱，招呼更多朋友。餐桌下可擺放餐椅，如不用進餐時，這餐桌可化身為島型工作枱，擺放食材，更方便下廚。

任職廚師的男戶主梁先生最喜歡廚房的設計，因為他們之前住的居屋單位，廚房沒有太多空間給他顯露廚藝，但現在廚房設計空間大了，也更實用，增設了吊櫃地櫃及l型工作枱，他輕易可取得食材及用具。而且廚房設計多採用玻璃、不鏽鋼及反光面，方便他打理。

好開心廚房大咗，煮嘢食方便咗！

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兒子房間設丁字床

男女戶主打算聘請工人，因此兒子的睡房設丁字床，供兒子及工人睡覺。而下隔床亦有空間設計書枱及衣櫃，方便小朋友將來溫習及做功課。兒子房間一改工業風及簡約的設計，設計師特別以卡通燈飾點綴睡房，營造溫馨及童真的效果。

此外，設計師善用窗台的位置設計書枱，用盡每一吋空間。

主人房設地台增收納空間

兩夫婦平日都較多雜物，為了令單位更整齊，設計師增設地台，可以擺放戶主的衣物及雜物。設計師又在窗台位置，增設了一組貯物櫃連鏡櫃。女戶主平日可在窗台位置打扮，把鏡櫃蓋上，又可以在上面擺放其他物件。

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廁所浴缸變企缸

單位前身是浴缸設計，由於浴缸太高，不方便兒子出入洗澡，因此改為企缸，既可節省廁所空間，又方便打理。廁所貫徹工業風的設計，以灰色的石紋磚鋪牆及地板，又加入灰色的鏡櫃及不鏽鋼洗手盆，十分型格。

男戶主：終於有個夢想的家

這單位工程花了3個月，裝修費用$48萬，包括清拆、傢俬、水電等等。裝修後，他們都非常喜歡這個單位，男戶主認為單位的空間感擴大了，設計也十分型格，最重要是兒子多了活動空間，可以在家中跑動一下。

好開心！終於有個夢想的家。

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記者：王芷瑩