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【紀念郵票】香港郵政於「郵購網」發售內地、澳門和海外集郵品　8月12日起發售

社會 17:17 2021/08/10

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圖為馬恩島郵政發行的集郵品。（政府新聞處圖片）

香港郵政今日（10日）公布，由內地、澳門及海外郵政機關，包括澳洲、馬恩島、列支敦士登、英國和聯合國發行的精選集郵品，將於星期四（12日）起在「郵購網」發售。

香港郵政表示，中國郵政於今年7月1日發行《中國共產黨成立100周年》紀念郵票（一套20枚郵票）和紀念封，這套紀念郵票採用連票設計形式，以紅色、金色為畫面主基調，運用油畫寫實手法表現，並採用連綿不斷的飄帶貫穿整體，寓意中國共產黨百年奮鬥的光輝歷程。紀念封則採用黨徽、「不忘初心　牢記使命」的金色字樣、慶祝中國共產黨成立100周年的活動標識和長城等作為設計元素。

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澳門郵電局亦有發行一套四枚的特別郵票，紀念中國共產黨成立100周年。一套四枚的郵票描繪中國共產黨4項重要的事蹟，小型張則以人民英雄紀念碑浮雕《勝利渡長江》為主要背景，從石雕演變至人物插畫，紅色旗海瀰漫一片喜慶歡騰，百萬雄師橫渡長江氣勢磅礡。

香港郵政亦有售由英國皇家郵政發行的「保羅．麥卡特尼」特別郵票，他曾被健力士世界紀錄評為「有史以來最成功的詞曲創作者」。郵票設計精選了其八張專輯的封面，全部皆為他音樂生涯中的重要專輯，而小全張則以麥卡特尼灌錄專輯的工作照片設計。

上述集郵品將由8月12日上午8時起，僅限於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）發售，售罄即止。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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