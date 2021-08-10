【教協解散】教協稱依法做好200名員工遣散安排　不排除給予額外特惠金

▲ 教協今日（10日）宣布解散。（經濟日報記者攝）

73年成立及有逾9萬會員的教協，今日（10日）下午4時30分舉行記者會，宣佈正式解散。

【教協風波】稱承受巨大壓力及看不到前景 教協宣布解散。詳情即看：【下一頁】

教協近年不時舉行記者會關注教師權益及就政治議題表達意見，即看過去教協工作：

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會長馮偉華表示，教協將按會章及相關法例處理解散安排，目標是有序地、合理地做好解散工作，包括盡快召開特別會員代表大會，依法做好遣散安排以保障200位為教協勤勤懇懇、盡忠職守的職員的權益，與商戶妥善結束合作，完成各項財務和物業安排等。他表示，會方擁有物業，財政穩健，有足夠能力承擔各項遣散及還款所需，教協會盡速處理有關程序。

馮偉華指，由現在起，教協即時停止處理新入會及續會申請，並為已繳費續會的會員安排退款；停止就公共事務作評論和參與；權益及投訴部不接受新個案或查詢，並會盡快完成現有個案；所有未開始的課程及活動將停辦並安排退款，但正在進行的活動或課程，則會安排盡快完成；「教協會員服務有限公司」停止代理新投保，但已投保的保單仍然有效，請會員日後直接向保險公司查詢或索償。

他表示，旺角、銅鑼灣及荃灣三個會所的購物服務暫時維持運作，並會盡快完成清售存貨及處理好與商戶的合約規定；電器訂購不再接受新訂單，惟已落實及付款的訂單，教協將盡力妥善跟進；教協醫務中心將盡快停止運作，但具體停運日期有待與各合作伙伴協商，預計不遲於今年年底。教協必定確保會員資料保密，並保證在完全停止運作時將會員資料全部銷毀。

他亦表示，教協走過48年的歷史要劃上句號，無疑是極大的遺憾，他們也明白不少會員對教協有深厚感情，對解散教協感到難過，但他們懇請各位理解，這是個無奈、艱難和痛心的決定，也是經過深思熟慮的決定。教協理事衷心感謝各位會員多年支持與同行，祝願大家平安，並在各自的工作崗位上，繼續為教育專業作出貢獻。

被問到相關解散事件表，馮偉華指會盡快落實，但有部分有合約的服務則會有序地完結，預告在年底終結，不排除提早；而變賣物業則需要更多時間，而整個解散過程將有核數師跟進。他亦提到，教協會處理200名員工遣散費，若有餘款的話將會善待這些員工。他形容，教協員工盡忠職守，勤勤懇懇，故不排除法例上的補償外，希望可以給予他們特惠金，詳細在變賣物業及找數後才可以決定。

教協風波回顧：

內地官媒新華社和《人民日報》7月底分別發表評論狠批教協，提及3個「必須」，包括指教協是必須剷除的「毒瘤」，必須徹查，必須依法清除。同日，教育局宣布全面終止與教協的工作關係，不再視其為教育專業團體。特首林鄭月娥上周二用7分鐘狂數教協的多宗罪，包括以政治凌駕教育專業，並騎劫整個教育界，令反政府、反中央情緒進入學校。

教協繼退出支聯會，近日再以3招自救，包括：一、本周二向全體會員發信，表明今後將聚焦教育專業和權益，全力做好工會的本業。二、本周三分別退出職工盟和國際教育組織。三、宣布成立「中國歷史文化工作組」，推動教師正面認識中國歷史、國情及文化，以助培養學生的家國情懷，有關佔中等爭議事件的教材，全部下架。

教育局局長楊潤雄早前向全港學校教師發信，指教育專業近年時常被「騎劫」，有組織借教育專業之名，行政治之實，對有違教師專業及罔顧學生福祉的亂象，不但沒有說不，反而推波助瀾，直接或間接地把部分教師及學生，推向被捕、入獄的不歸路。

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記者：曾卓鋒