【全民造星III】Mischa張進翹Team A再合作　Manson為葉巧琳扮怪獸

▲ 葉巧琳跟Manson合作新歌。

葉巧琳（Mischa）去年參加選秀節目《全民造星III》後，讓更多觀眾見證其實力，她還因此結交一大班好友，早前便邀請了其中一位隊友張進翹（Manson）合作，一起合唱新歌《心獸（怪物Version）》。

今次新歌與Mischa前作《怪物（心獸Version）》似有關聯，主要是歌名中的文字次序調亂了，原因是Mischa早就想做一快一慢兩個版本，所以是貫穿概念、但兩首不同風格的作品。

Mischa解構：「《心獸（怪物Version）》回應《怪物（心獸Version）》，之前版本講內心，大家對怪物印象可能覺得好核突，其實是講內心的心獸。今次新歌會拿這隻心獸出來，由Manson用好多方法演繹。」

Manson十分珍惜今次的演唱機會，他說：「當中vocal上飾演Mischa的心獸，我同監製 Edward做好多vocal上嘗試，感謝監製給自由度發揮，所以好享受今次錄音過程。」

▲ Masnon扮演心獸。

在眾隊友中，為何Mischa會慧眼選中Manson呢？「一來我覺得我們聲音會夾，二來我看到他是一個好識做戲的人，覺得會帶來好多戲劇效果。」

今次有新作幫手的朋友不只Manson，還有她的好友、曾與金培達一同憑電影《七月與安生》獲金像獎最佳原創電影音樂的波多野裕介 (Yusuke Hatano) 出力，Mischa透露：「波多野裕介編曲時，已經諗著係電影歌曲去編，所以我覺得成件事好配合，加上Manson 是最好選擇。」

▲ 葉巧琳跟Manson合作新歌。

難得《造星III》Team A成員合體推出新歌，新歌推出不久，已獲熱烈反應，一班粉絲最希望的，當然是Mischa及Manson可以合體現身親身演繹新歌！Mischa將於下月18日舉行入行9年來首個個人演唱會，有可能是最佳時機！

她近日除了忙於開會及練習演出外，更忙於為一班《造星III》戰友撲飛：「之前收到不少親戚朋友order，再加上一班《造星III》戰友，多謝大家支持。

