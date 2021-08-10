【娛樂緋聞】傳羅天宇何依婷拍《十月初五的月光》撻著　回顧「女神收割機」情史

羅天宇與何依婷拍拖？現年33歲的羅天宇素有「女神收割機」之稱，因為他一直以來桃花緋聞不絕，而且位位都是女神級。他的前度女友包括有Coffee林芊妤、苟芸慧、湯洛雯，此外曾與他傳緋聞的女星包括陳瀅、蔣家旻、戴祖儀、蘇皓兒、龔嘉欣等。

今日（8月10日）就有報道指羅天宇又有新的緋聞女友，這次是2017年港姐亞軍何依婷，再一次「收割」女神。

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▲ （取自IG）

何依婷回應緋聞

有傳羅天宇因為與何依婷合作2021版《十月初五的月光》而撻著，並已秘戀4個月。在該劇的煞科宴上，二人更情不自禁拖手仔，二人又一起去玩夾公仔。但何媽媽覺得羅天宇「個底花」，而且不想女兒因拍拖阻礙事業發展，於是反對此段戀情。

不過何依婷被媒體問及此緋聞時表示冤枉，更指與羅天宇只是拍劇時認識而已，彼此並不相熟。她更解釋的所謂的拍拖夾公仔只是劇集情節，劇集拍攝完成後二人私下沒有聯絡。

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其實羅天宇雖然緋聞多，但不知是真是假，真正確認的圈中戀人只有3位。

林芊妤初戀男友

羅天宇是林芊妤的初戀男友，可是兩人戀情後來無疾而終。現年31歲的林芊妤在2018年圈外的翟志榮結婚，同年誕下兒子翟德彥。林芊妤亦當上瑜伽導師兼成功轉型為人氣KOL。

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苟芸慧譜姊弟戀

羅天宇在2010年與年紀較他大4年的苟芸慧譜姊弟戀，更有指二人已發展至同居關切，可是拍拖兩年多後緣盡，有傳因為當時TVB反對此段戀情，導致二人無奈分手。

苟芸慧在2018年與陸漢洋結婚，不過近期傳二人婚姻出現問題，但苟芸慧一直未有回應此事。

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湯洛雯亦是朋友

而羅天宇最為人熟知的戀情是與靚湯湯洛雯的情緣，他們因為合作處境劇《愛・回家》朝夕相對而日久生情。可是他們拍拖4年後，在2018年3月女方在instagram發文宣布二人已分手。

不過分手仍是朋友，他們在2019年一同合作拍《3日2夜》，當時不少網民希望他們復合，但湯洛雯已表明二人只是朋友。

在2020年6月12日，湯洛雯和馬國明被發現在紅磡約會，翌日他們分別於Instagram公開戀情，二人到今發展十分穩定，不是在社交謀體隔空打情罵悄放閃。

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