如新善的力量基金會香港分會 x 和諧之家　攜手促進家庭親子關係

疫情帶來在家學習、在家辦工等「新常態」，但背後其實也帶來了不少家庭衝突和爭執，家長和子女的相處猶如「困獸鬥」。有見及此，如新善的力量基金會香港分會（「基金會」）便主動與和諧之家合作，分階段推出一系列綫上和綫下活動，基金會主席陸華期望能夠透過這些活動幫助家長和子女之間的相處更融洽。和諧之家總幹事李劉素英亦指出，與2019年的非疫情時期比較，和諧之家婦女及兒童庇護中心的入住個案上升了4成，當中不乏夫妻間因子女管教問題而引致的家暴個案。

▲ 左起：如新善的力量基金會香港分會主席陸華、和諧之家總幹事李劉素英。

上月，基金會便派出義工到和諧之家舉辦了兩場園藝治療工作坊，邱麗英和兒子葉沛霖就是其中一個參加家庭。「疫情令兒子要全天候留在家中，在家中學習有時難以專注，令我要花很多時間陪他學習。」邱麗英坦言，長時間管教兒子，難免多了責罵孩子。

微型森林藝術 強化聆聽與溝通



「疫情之前，放學可以帶兒子去公園玩，但現在少了外出玩耍的機會。所以知道和諧之家有園藝治療工作坊，我就想和沛霖參加。」邱麗英覺得照顧植物能夠令人心情平和，而這次工作坊讓她和兒子一起設計了一個微型森林藝術作品。

在工作坊當中，邱麗英發現原來沛霖天馬行空的想法，可以令作品變得更生動。「義工教我們要主動聆聽子女的意見，讓他表達自己的想法和選擇。」她更加舉一反三，在平日和兒子的相處中應用：「有時兒子很想繼續玩玩具，我會和兒子約好，玩到一個時間便要做功課。他可以自己選擇做功課的時間，也比之前乖了，會完成約定。」邱麗英更笑言，她將這個溝通小技巧與丈夫分享，希望可以令父子關係更融洽。

李劉素英表示，親子園藝製作的過程，可以增加親子之間的共同話題和合作，增加溝通機會。「這個活動重視『不批判』、『不比較』原則，鼓勵參加者多作嘗試，強調每個家庭設計的作品都是獨一無二的，幫助提升他們的自我形象，減低壓力，提升他們正面和積極的情緒。」

▲ 邱麗英在製作微型森林藝術作品時，會讓沛霖盡情表達意見，挑選他喜愛的裝飾和植物。

與社企合作 培訓園藝治療義工



園藝治療工作坊由基金會的義工主持，義工在工作坊舉辦前，已經過專業導師的培訓，既學習了園藝治療的原理和如何製作微型森林藝術作品，亦掌握了一些父母和孩子相處的技巧。

陸華說：「我們希望基金會的義工每次參加義工活動時也有所得着，我們特意在事先安排義工接受訓練，一方面回饋服務團體，另一方面也向他們傳承園藝治療以及義工溝通的技巧。」李劉素英也補充，這次與基金會合作是一種雙贏模式，因為園藝治療是在受過專業訓練的註冊園藝治療師指導下進行園藝活動，導師費並不便宜，但透過社區培訓對園藝治療有興趣和熱誠的人士成為義工，再由他們主持工作坊，就可以降低成本。

除了園藝治療工作坊外，基金會在今年上半年開始在綫上舉辦「童心說故事」計劃。

義工說故事 網上繫童心

「基金會致力改善兒童健康，教育和生活品質，為更美好未來帶來希望。和諧之家恒常的說故事活動，因為疫情而無法舉行，他們也沒有資源去做一個綫上活動，於是我們便一拍即合。」陸華指，和諧之家的社工精心挑選出具有療癒作用、正面價值觀的故事，基金會則負責招募義工及拍攝工作。

「童心說故事」由今年初開始，隔周二便會上載影片，每次的故事均由2位義工負責。因為綫上演繹故事無法即時與觀眾互動，對義工說故事的技巧也有一定要求，為取得更好的觀賞效果，一眾參加的義工更經過專業培訓。「得到資深戲劇工作者袁富華熱心支持，教導我們的義工如何說故事，他以小班教學形式，特別針對每一個故事進行講解，仔細教導負責義工不同的演繹方式。」陸華說。

李劉素英感謝基金會的支持，並期望未來社會上有更多機構、企業、群眾可以身體力行，共建一個正面和諧的社會。

▲ 在7月初，他們更在和諧之家舉辦了一場小型的綫下故事分享會，由袁富華親身為小朋友講故事。

和諧之家設立3條電話輔導熱線，為面對管教壓力的家長及兒童提供情緒支援服務。

． 24小時婦女求助熱線：2522 0434

． MAN（男士）熱線：2295 1386

． 小白兔心聲兒童熱線：2751 8822

有關如新善的力量基金會香港分會，可瀏覽 https://www.facebook.com/FFGHKMC

（資料由客戶提供）