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【超市大搜查】24款MUJI無印良品即食咖哩大比拼　《LDK》+名廚試食選出最香濃惹味咖哩

食用安全 11:35 2021/08/11

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24款MUJI無印良品咖哩大比拼。

即食咖哩方便又好味，其中以無印良品MUJI的懶人咖哩即食包深受港人歡迎。日本雜誌《LDK》早前聯同日本名廚，親身試食24款無印良品的即食咖哩，比拼各款咖哩的味道、材料、香味等，列出最香濃、惹味的無印良品咖哩排行榜。

據了解，無印良品的咖哩有分印度咖哩、泰國咖哩等。專家指出，泰式咖哩一般以魚露或椰奶、檸檬葉等製成。而印度咖哩則有印度牛油、肉桂等香料。

評分5大標準：

  • 初印象：當將咖哩放入口時，是否能感受到味道的方向
  • 味道：檢查肉和蔬菜有沒有煮壞，咖哩味有沒有變淡
  • 材料：檢查有沒有肉和蔬菜等材料
  • 平衡：檢查咖哩的味道、香氣、食材味道是否平衡
  • 百吃不厭度：吃完後會否厭倦，會否「食過返尋味」

第24至第11名：

排名第11至24名的咖哩各具特色，部份屬於較為創新的咖哩口味，亦有適合兒童食用、不辣的咖哩。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

頭10名：

排名第1至第10的咖哩一般屬於味道濃郁、材料豐富、或相對正宗的咖哩。

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廚師教無印良品咖哩推薦食法：

1. 稀釋成湯

  • 如咖哩味很重，建議用牛奶稀釋1.5倍左右，做成咖哩湯，亦可以蘸麵包吃。
  • 或用水稀釋1.5倍，再加入麵條，就成咖哩麵。

2. 咖喱飯和咖喱奶酪吐司

  • 如厭倦了一般的咖喱，可以將飯、咖喱及芝士放在烤盤上，變成咖哩焗飯。
  • 在麵包塗上咖哩，再加一層芝士，製成咖哩芝士多士也很好味。

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責任編輯：楊宛茜

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