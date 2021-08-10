【提高警惕】港媽帶小朋友行深水埗玩具街　慘遭自稱有精神病男非禮熊抱

▲ 一名港媽帶小朋友行深水埗玩具街，遭自稱有精神病男非禮。

近日，一名港媽跟女友人帶小朋友行深水埗玩具街時，被一名男子非禮，涉事男自稱有精神病，明言不害怕報警。受害的港媽擔憂有其他女生受騷擾，故決定鼓起勇氣在網上分享經歷，希望公眾提高警覺性，不要被變態男再得逞，而有目擊者見到涉事男翌日如常出沒深水埗。

在深水埗福榮街被非禮

該名遭非禮的港媽帖文被網民分享在不同的facebook群組，她於7日（周六） 在深水埗有「玩具街」之稱的福榮街逛街，她跟一名朋友帶同各自仔女共3位小朋友，當天穿上黑色tee短褲配波鞋，一身輕便裝逛街。事發經過時，他們面向福榮街40號舖，正望向舖前地下的玩具，該港媽突然被人非禮，被大力捏臀部，以及半熊抱。

突然我後面，至少幾秒，有人貼住我，我以為係我老公泊完車過嚟，然後我想擰轉身之際，佢一隻手好大力由下而上摸、揸再向上掃！ 然後我即刻擰，但佢仲未彈開，我朋友同時大叫你仲咩呀！

▲ 非禮女途人的男子衣衫不整、沒有戴口罩，自稱有精神病。（facebook圖片）

非禮男自稱有精神病

該男慢慢向後2步，並說「我有精神病㗎……你報警，我唔走，你拉我去。」接著受害港媽反應過來說「有精神病大晒呀？你咪走呀！」。

該變態男跟似是同行長髮女人想向街頭一路走，港媽及朋友帶住小朋友狂追，並一邊大叫「佢非禮」，當時街上沒太多路人，然而，她們不理會奮力去追，中途有路人幫忙，直到警察到場。

我哋一邊大叫，一邊好狼狽拖住小朋友追佢，中途開始有男途人加入，然後去到一半左右，大概56號一間押舖隔離，佢停低，幾個男人一齊圍佢！

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到深水埗警署落口供

港媽的朋友及深水埗熱心街坊有幫忙，幾個街坊在現場落口供，當中有一對街坊夫婦好熱心，在警察未到場時，有四圍找附近有否巡警。當日港媽在下午約2:45上警車到深水埗警署落口供，到晚上8時仍未離開，而其朋友帶住兒子陪她做證人。

該港媽有感「為母則強」，不想涉事犯案者再行兇，挺身指證外，更在網絡分享事件，有感涉事男是否「揸白咭」有精神病，皆不可老奉可以傷害/非禮他人。

更何況好多老童詐儍扮懵！作為理智女人一定唔好怕，企出嚟，大聲嗌，咪俾啲人渣走！大家一定要提高警惕，提醒女性要小心！可能有好多細路女、後生、或做咗人阿媽都唔敢出聲。

女性提高警惕要小心

之後，港媽收到朋友報料，見涉事男翌日在深水埗出沒，依然是衣衫不整及沒戴口罩，擔憂他會再犯事，「每日在獵食」。港媽在帖文強調︰

我覺得公眾警覺性高，緊要過點判，因為基本上都可能係守行為或感化。我都肯勇敢大聲話俾人聽，希望同路人都要講出嚟。

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責任編輯：顏紫燕