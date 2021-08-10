【選委會選舉】勞工界事前無協調參選名單？　麥美娟：希望良性公平競爭

▲ 吳秋北稱，相信會一如既往，選出真正代表勞工界的聲音。（林曉君攝）

選舉委員會提名期正展開，截至今日下午，多個界別參選人數均與席數相符，暫只有佔60席的勞工界有68人報名。工聯會立法會議員麥美娟今被問及事先有無與其他團體協調時指，選舉中難免有競爭，但希望是良性、公平競爭，又稱與其他勞工界團體保持良好關係。工聯會會長吳秋北則表示，相信會一如既往，找出真正代表勞工界的聲音。

新選舉制度下，選委會新設「內地港人團體」界別，由組織提名產生。在該界別佔有6席的工聯會日前已提交提名名單，一個團體提名2人，麥美娟解釋，提名2人是法例規定，團體可自訂先後次序，如未有排序，則由選管會以抽籤決定誰人當選，而在排序下，如排首位人士未能通過資格審查委員會審查，則由次名人選代之。

工聯會今舉行記者會，回顧工聯會6個內地諮詢服務中心多年來的工作，4個獲提名為選委的內地中心代表亦有現身，其中廈門中心總主任陳秀欽在會後見記者時提到，希望未來積極向特區提出在內地生活港人的訴求，舉例指政府在登記電子消費券時，未必考慮到內地港人需要。至於選特首時有何考慮，陳稱，會跟工聯會主張，綜合考慮。

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記者：林曉君