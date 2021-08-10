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【新冠疫苗】葛量洪疫苗過敏門診輪候個案逾4,000宗　其中約1,200人打針後現過敏反應

社會 17:20 2021/08/10

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葛量洪醫院疫苗過敏門診累積逾4,000宗輪候個案，其中約1,200人為打針後現過敏反應（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃自2月底開展，醫院管理局（醫管局）早前在港島西醫院聯網葛量洪醫院設立疫苗過敏安全門診，為有過敏反應而獲轉介的求診人士提供評估服務，並就接種疫苗作出建議；該門診已累積逾4,000宗輪候個案，其中約1,200宗在接種新冠疫苗後出現過敏反應，另外約2,800宗尚未接種疫苗但有過敏病史，醫管局指，據過往評估個案的經驗，發現接近98%有過敏病史的人士最終適合接種疫苗。

醫管局表示，由於輪候人數急升，令就診日期持續延長，醫管局決定調整服務模式，安排其他醫院聯網加入協助，以加快評估服務，讓適合接種疫苗的人士可以考慮盡快接種疫苗。局方續指，為加快提供評估服務，醫管局各醫院聯網會分別派出專科醫生，根據疫苗過敏安全門診制訂的臨床評估指引，首先協助評估約2,800名尚未接種疫苗的人士。相關輪候人士將於短期內收到更新的預約通知，預計可於今年九月底前接受評估服務。
 
至於葛量洪醫院疫苗過敏安全門診，將會調整服務模式，集中處理曾經在接種疫苗後有過敏反應的人士，現時累積的輪候人士大約為1,200名。一般而言，曾經在接種新冠疫苗後出現過敏情況的人士，有需要進行更詳細的臨床評估以確保安全，短期內並不適合亦無迫切需要再度接種同類疫苗。

醫管局指，理解早前的排期安排引起市民不便，期望新的安排可以配合市民接種疫苗的需要，亦對疫苗過敏安全門診及各醫院聯網同心協力加快診治輪候人士表示謝意。

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責任編輯：鄧凱文

 

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