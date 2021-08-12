【烹飪達人】為丈夫兩女煮精緻愛心飯盒　巧手港媽自創減醣料理︰多變不重複

▲ 梁太（Yeung Yi Yi）為丈夫及兩個女兒準備愛心飯盒，自創減醣料理，既精緻又健康。

自從疫情以來，辦公室興起帶飯的風氣，即使現在疫情緩和，不少打工仔已養成帶飯的習慣。有港媽為丈夫及兩個女兒準備愛心飯盒，自創減醣料理，既精緻又健康。她喜歡挑戰午餐盒，力求多變不重複，也希望帶動更多人自攜午餐，改變飯盒就是晚餐剩菜的想法。

梁太（Yeung Yi Yi）與丈夫育有兩名成年女兒，任職中學教師的大女一周有一兩天午膳前後均有課，外出用餐很趕急，因此要求媽媽為她預備午餐盒，就這樣梁太於2015年開始煮愛心飯盒的生活。自從印傭回鄉結婚後，一家就再沒聘請外傭，梁太兼顧忙碌的工作及家庭。

▲ 梁太會因應溫度陰晴來擬訂菜單，每個飯盒都款式多樣，花盡心思。（受訪者提供圖片）

那時梁太在晚餐留下少許材料，再添加一些新食材，睡前煮好放雪櫃，早上讓女兒帶著回校。兩年後梁太從工作退下火線，午餐盒便在當天早上才做，花樣也開始多。她表示︰

我是一個喜歡新鮮的人，有興趣挑戰每天的午餐盒，盡量不會重複做。

午餐盒不再是晚餐剩菜

女兒精緻的午餐盒引來校內同事的興趣，曾掀起一陣帶飯熱潮。後來梁太加入facebook群組「今晚煮乜好」，覺得反正要早起煮午餐盒，不如邀請丈夫也一周一兩天帶飯。梁太是群組的活躍組員，經常分享精美的飯盒，希望能喚起網民自攜健康午餐的興趣。

【30個午餐盒菜單】

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細女今年5月開始在醫院進行化驗師實習，對醫院提供的飯菜興趣不大，因此加入帶飯行列。梁太一般早上6時半預備丈夫及兩個女兒的飯盒，如果菜式較繁複，要多花手工，她就5時半左右起身準備。她強調午餐盒不應局限在晚餐時留起少少，或帶晚餐的剩菜︰

昨晚吃過的餸菜，第二日再帶好悶，午餐盒應該吃自己喜歡的東西。

不看食譜寧花心思創作

看到梁太烹調的飯盒，感覺她是一位烹飪高手，不過她謙稱「我煮食不是好叻，但符合家人口味。」梁太從不看食譜，卻喜歡自創菜式，甚至進化至看到餸菜已知做法的地步，也會聽取丈夫和女兒的意見來改善。

▲ 有網民因梁太的午餐盒而獲得煮食靈感，令梁太有感「我每天給家人預備的午餐盒，真的有推動力了！」（受訪者提供圖片）

她從小對烹飪感興趣，雖未上過任何烹飪課程，但年少時就愛到廚房看父母煮食，爸爸喜愛煮中菜，媽媽則涉獵多國菜式。她自學成師，當年家有外傭的日子，梁太已將廚藝傳授給姐姐，她笑言姐姐回鄉後可以開廣東菜館。

梁太坦言自己煮食很隨意，「諗起乜就煮乜」，並沒有特定擅長的菜式，也不喜歡重複。她自言飯盒都是左拼右搭之作，有的是天馬行空想像出來，有時應丈夫和女兒要求煮同一料理，但她也會花心思，令餸菜看來並不完全相同。

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用護理管理經驗擬菜單

過去梁太曾於專科門診擔任管理層面的護理工作，以前每兩周便擬訂50多位同事的更期及工作地方，她將這些管理技巧應用在擬訂菜單的工作上，一周前擬定整個星期的午餐飯盒及晚餐菜單，列出每道料理所需的主要食材。她指出擬定菜單可避免重複，食材亦可以前後兩天互相利用，而且拿著菜單去買餸方便快捷又有效率。

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她的厲害之處是會因應溫度陰晴來擬訂菜單，因此會看天文台10天天氣預測，菜單「由大框先做起，再做細節，之後再看配色」，分類包括蒟蒻類型、肉類（豬、牛、雞、海鮮）及烹調方法、蔬果菜（綠葉菜、黃白葉菜、瓜果類）及烹調方法、小品/小吃/沙律、甜品、飲品，一張菜單盡見心思。她凡事要求盡善盡美︰

未到deadline我都會一直改菜單，務求改到至少個人認為是最好的，所以有時早上做菜時也在改。

將減醣料理變美味可口

為了自己及家人健康，梁太一家開始減醣飲食，以她的醫學知識及烹飪技巧，把減醣料理變得美味，對防治慢性病更有成效。有醫護朋友嚐過她的手勢後大讚，當中有人只需跟隨減醣飲食，已減走不少藥或甚至不需再吃藥。

▲ 食物顏色豐富，令人食欲大增，難怪梁太的丈夫和女兒次次清飯盒。（受訪者提供圖片）

由於梁太對味精敏感，較少外出用餐，兩個女兒亦多在家吃飯，跟媽媽說「出去食啲嘢阿媽都整到」。嘴刁的細女是媽媽的試食專員，「入口即知你換了食材，加多或減少了哪種調味，她激讚的一定是超水準之作。」丈夫的飯盒看來跟女兒的差不多，有網民擔心男士吃不飽。梁太解釋目測不準確，丈夫的飯盒其實很厚實，甚至他有時會說太飽了，請太太下次放少一點。家人的支持就是梁太的動力︰

我自接受了這個做午餐盒的承諾，幾年下來，就算10度寒冬或30多度炎夏，均堅持早起做午餐盒，我想愛心與興趣就是最大的支持。

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記者：駱秀玲