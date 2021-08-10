【東京殘奧】港隊派24名運動員岀戰　輪椅羽毛球陳浩源冀衝擊獎牌

▲ 殘疾人奧運會將緊接於8月24日至9月5日舉行，港隊今屆共24名運動員入圍，將出戰射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增的羽毛球項目。（陳靜儀攝）

東京奧運曲終人散，殘疾人奧運會將緊接於8月24日至9月5日舉行，港隊今屆共24名運動員入圍，將出戰射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增的羽毛球項目。

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團長胡小玲表示，今屆殘奧代表團共64人，除了24名運動員外，另會有物理治療師、按摩師以及運動心理學射隨團而行，為運動員作後勤支援，首批將於下周四出發。她提到，有一半運動員是首次參加，證明運動員一直默默耕耘，努力奮鬥。體院院長李翠莎指，好開心見到今屆運動員人才濟濟，希望有經濟的運動員能做到以老帶新的效果，互相支持鼓勵。

輪椅劍擊運動員余翠怡是今屆殘奧「五朝元老」，她認為今屆奧運港隊取得好成績，自己作為運動員同感鼓舞，希望港人關注運動熱潮延續，繼續支持殘奧代表。受疫情影響，她形容今屆劍擊隊最少人出線，更是沒有男子代表，「去年多個搶分項目因疫情而取消」，她個人而言會盡量平穩心態，希望今屆「做出自己滿意的成績」。

羽毛球是今屆殘奧新增項目，目前世界排名第2的香港輪椅羽毛球運動員陳浩源表示，作為運動員固然以獎牌為目標，但更希望取得金牌，「自己保持世界排名第2已有5、6年，好想試吓當一哥的滋味」。他坦言，第一次參加奧運難免緊張，希望可盡量享受比賽。

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記者：蘇文軒