  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京殘奧】港隊派24名運動員岀戰　輪椅羽毛球陳浩源冀衝擊獎牌

社會 17:34 2021/08/10

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

殘疾人奧運會將緊接於8月24日至9月5日舉行，港隊今屆共24名運動員入圍，將出戰射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增的羽毛球項目。（陳靜儀攝）

東京奧運曲終人散，殘疾人奧運會將緊接於8月24日至9月5日舉行，港隊今屆共24名運動員入圍，將出戰射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增的羽毛球項目。

【東京殘奧】殘奧緊接奧運熱情　余翠怡何宛淇出戰瞄準獎牌。詳情即看：【下一頁】

【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳　一文看清香港運動員各項成績。詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

團長胡小玲表示，今屆殘奧代表團共64人，除了24名運動員外，另會有物理治療師、按摩師以及運動心理學射隨團而行，為運動員作後勤支援，首批將於下周四出發。她提到，有一半運動員是首次參加，證明運動員一直默默耕耘，努力奮鬥。體院院長李翠莎指，好開心見到今屆運動員人才濟濟，希望有經濟的運動員能做到以老帶新的效果，互相支持鼓勵。

輪椅劍擊運動員余翠怡是今屆殘奧「五朝元老」，她認為今屆奧運港隊取得好成績，自己作為運動員同感鼓舞，希望港人關注運動熱潮延續，繼續支持殘奧代表。受疫情影響，她形容今屆劍擊隊最少人出線，更是沒有男子代表，「去年多個搶分項目因疫情而取消」，她個人而言會盡量平穩心態，希望今屆「做出自己滿意的成績」。

羽毛球是今屆殘奧新增項目，目前世界排名第2的香港輪椅羽毛球運動員陳浩源表示，作為運動員固然以獎牌為目標，但更希望取得金牌，「自己保持世界排名第2已有5、6年，好想試吓當一哥的滋味」。他坦言，第一次參加奧運難免緊張，希望可盡量享受比賽。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
13:56 2021/08/09
【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
12:38 2021/08/09
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
14:10 2021/08/09
【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
【東京奧運】霍啟剛倡成立文化體育旅遊局　從產業化角度投資體育發展
16:03 2021/08/09
【東京奧運】霍啟剛倡成立文化體育旅遊局　從產業化角度投資體育發展
【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV　《智能愛人》口碑佳或有後勁
19:25 2021/08/09
【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV　《智能愛人》口碑佳或有後勁
【東京奧運】港澳辦強調中央一直關心及支持香港體育事業發展　將不斷加深交流合作
19:04 2021/08/09
【東京奧運】港澳辦強調中央一直關心及支持香港體育事業發展　將不斷加深交流合作
【東京奧運】林鄭月娥：爭取體院新設施大樓2024年6月啟用　涉資9.9億元
今日 10:05
【東京奧運】林鄭月娥：爭取體院新設施大樓2024年6月啟用　涉資9.9億元
【東京奧運】馬匹拒跳累選手失牌痛哭　網民憂安樂死賽後現況曝光
今日 12:34
【東京奧運】馬匹拒跳累選手失牌痛哭　網民憂安樂死賽後現況曝光
【體壇明日之星】假如子女望成為職業運動員　多少家長願意並有能力栽培
今日 13:14
【體壇明日之星】假如子女望成為職業運動員　多少家長願意並有能力栽培
【東京奧運】學者籲改善全職運動員生活津貼待遇　鄭泳舜冀運動管理等專業化
今日 13:23
【東京奧運】學者籲改善全職運動員生活津貼待遇　鄭泳舜冀運動管理等專業化

你可能感興趣

【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
13:56 2021/08/09
【東京奧運】20歲義肢模特兒現身東奧閉幕禮　童模出身12歲截肢為殘奧公開殘疾
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
12:38 2021/08/09
【東京奧運】奧運奪金帶癌逝母遺照領獎　日空手道孝子︰實現與媽媽的約定
【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
14:10 2021/08/09
【東京奧運】米倉改建滑板練習場助追夢　家鄉釀酒廠成19歲金牌得主最強後盾
奧運會 運動 運動員 殘疾 疫情 治療 經濟 記者 物理治療師 物理治療

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】