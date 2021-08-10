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【疫苗獎賞】廠商會首輪大抽獎8月18日截止　得獎者可獨得100萬元簽帳額

社會 17:40 2021/08/10

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廠商會會長史立德。（資料圖片）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，本港不少商戶推出疫苗抽獎。香港中華廠商聯合會（廠商會）日前推出的「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎，歡迎年滿18歲並在港完成接種兩劑疫苗的港人，透過手機登入「e健行」系統 參加抽獎，贏取逾1,300份總值港幣620萬元的獎品。其中首輪抽獎將於下周三（18日）下午6時截止登記，得獎者將獨得港幣100萬元信用卡免找數簽帳額。

接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清「打針獎賞」登記連結，詳情即看：【下一頁】

「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃的首輪抽獎將於8月18日下午6時截止登記，得獎者將獨得港幣100萬元信用卡免找數簽帳額；終極大抽奬的登記日期為8月19日，截止登記期則為9月18日，廠商會將送出5份價值港幣10萬元至100萬元不等的信用卡免找數簽帳額，以及其他1,300多份名貴禮品，參加首輪抽獎的市民於登記時將自動獲發第二輪電子抽奬券，毋須再次登記。

首輪抽獎：
登記期：即日起至2021年8月 18 日下午 6 時
抽獎日：2021年8月30日

終極大抽獎：
登記期： 2021年8月19日上午9時至2021年9月18 日下午 6 時 
抽獎日： 2021年9月29日

抽奬網頁：www.cmatakeyourshot.com
登記方法：以手機透過抽奬網頁登入「e 健行」系統或直接上https://m.myehealthpass.com登記
抽獎禮品：https://www.cma.org.hk/tc/menu/134?drop=0&tab=0

另外，廠商會近日發現網上有偽冒「e健行」的流動應用程式，聲稱下載程式後可以參加由本會舉辦的「有種‧有賞」大抽獎。廠商會謹強調「e健行」供應商目前暫未有推出任何相關的流動應用程式，市民只可以登入(https://m.myehealthpass.com)參加抽獎。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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