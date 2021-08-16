【小一入學】直資龍校保良局陸慶濤小學「專科專教」　培養學生科學探究及獨立思考力

▲ 保良局陸慶濤小學與保良局羅氏基金中學結成一條龍學校。

位於將軍澳的保良局陸慶濤小學屬直資小學，與保良局羅氏基金中學結成一條龍學校。該校實行「專科專教」，開設獨立的科學科，培養學生好奇心及探究精神。學校現正接受2022至23年小一報名申請，截止日期為9月30日。

▲ 學校重視科學教育，培養學生探究精神。（資料圖片）

培養學生科學探究精神

保良局陸慶濤小學致力培養學生科學探究精神及獨立思考能力。校內設STEAM課程，以英語授課，促進學生的創新思維。課程設計重視學生「動手做」實驗的過程，而不是死記硬背知識。除了實驗之外，學校還通過專題研習及參觀活動，讓學生自主學習、擴闊視野。

學校同樣重視學生語文能力，採用普通話教授中文，希望學生能夠達到「我手寫我心」，以及增強學生普通話的溝通能力。至於英文科，學校聘請外籍教師教授英語，亦通過戲劇、朗誦、日營等活動提升學生學習英文的興趣。每年小一及小三學生都有機會參與英語音樂劇，將英文活學活用。

▲ 實驗設備齊全。（資料圖片）

現接受小一入學申請

保良局陸慶濤小學與羅氏基金中學結成一條龍學校，小六學生畢業後可直升中學。學校現正接受小一入學申請，家長可於網上報名（按此連結），或於9月27日起親身到校遞交表格，截止報名日期為9月30日。

所需文件：

填妥並已貼上近照之申請表連同報名費港幣五十元正（只收現金）。

學生最近期成績表副本

課外活動表現及服務的證明文件及其他特別才藝的證明文件。

有關英語及普通話水平之證明（如適用）。

香港身份證副本或出生証明書副本

貼妥郵票（$2.0）之回郵信封四個，請寫上申請人姓名及地址。

第一階段面試將於2021年10月23日舉行，第二階段面試於2022年2月19日舉行，取錄結果於2022年3月上旬公布。學校將於2021年9月4日或11日舉辦小一入學申請簡介會，詳情將於本月中旬公布，有興趣的家長可於學校網站留意資訊。

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責任編輯：王明芳