【寵寵毛孩】蘇民峰大宅私人花園成愛犬樂園　蘇師傅怕狗但愛養狗︰狗是人類最佳夥伴

▲ 蘇民峰怕狗但愛養狗，更學懂與性格孤僻秋田犬相處11年。

提起堪輿學家蘇民峰，定必想起「風水」二字，或充其量是「環遊世界」，鮮有人知道他與「養狗」也會扯上關係。原來今年已「登六」的蘇師傅，早於20出頭時已養人生第一隻狗，而性格孤僻的11歲秋田犬Pepper就是他現時養的寶貝。

雖然他自細怕狗，卻視狗仔為最佳夥伴，更認為狗如人一樣，性格千差萬別，需要因應各情況作出磨合及教導，人與狗才能和睦快樂共處。

▲ 蘇民峰 40 多年來共養過 4 隻狗，現時養的這隻就是 11 歲大的秋田犬狗女 Pepper。（黃建輝攝）

因着這次訪問，有幸拜訪蘇民峰師傅的大宅。門鈴才甫響起，就傳來一陣由遠至近、由細至大的興奮「嚎嗚」聲。隨後打開門迎接我們的，除了有蘇師傅外，還有一隻長得一身金黃及白色長毛的秋田犬Pepper。狗女Pepper今年已經11歲，是蘇師傅多年來養的第4隻狗仔。

蘇師傅回憶說︰「第一次養狗是23歲左右，大約1985年，當時做髮型師生活頗清閒，日頭夜晚也可放狗。養的是一頭洛威拿，80年代非常流行，牠好動又乖巧，帶牠落街行時就算不用狗繩也不會亂走。直至跟前女友分手後就將狗仔送給她，沒有再見面了，後來聽說牠好像在西貢被毒死。」

20 年後重拾養狗樂趣

相隔20年後，自細喜歡狗仔的蘇師傅突然心血來潮，決定重拾養狗的興趣，養了一隻雌性非洲獵獅犬Pumpkin，幾年後再養多隻同品種的狗仔Scooby。雖然沒有血緣關係，但Pumpkin與Scooby就如兩母子般，經常形影不離。

蘇師傅稱Scooby非常黐身：「我們坐在梳化上看電視時，牠就會有樣學樣，用pat pat坐上梳化，雙腳踩着地，有時或會坐上你大腿陪你。牠更是老愛黏着『媽媽』Pumpkin，於是我們就幫牠改了『裙腳仔』這花名。」

▲ 蘇民峰說 Pepper 有舖咬公仔的癮，喜歡咬爛屬於自己的東西，他就會作狀咬牠「報復」。（黃建輝攝）

蘇師傅亦不諱言，原來他小時候經常被狗追，故自細就很怕狗，但卻深信如果是自己一手一腳養大的就會例外，所以對非洲獵獅犬這種性格溫順、聽話及平靜的品種情有獨鍾。

他笑言當年Pumpkin來到他家時甚少吠，猶如沒養狗般，更一度以為牠是不懂吠叫，後來多了Scooby這個伴後才變得活潑。可惜這對「母子」相處只短短5年，就因一次意外陰陽相隔。

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愛犬突離世傷心欲絕

蘇師傅回憶指當年剛搬入現在居所時，Pumpkin只有7歲：「前一晚仍和牠如平常地玩，第二朝赫然發現牠睡着不動，立即帶牠到急症室，也返魂乏術。那次是人生最痛的經歷之一，完全沒有心理準備，甚至有種傷心到透不過氣的感覺，始終養了這麼多年，有感情。」

狗同樣是有靈性的，Pumpkin的「仔仔」裙腳仔當然也感應到「媽媽」的離去，表現得有點消沉：「雖然裙腳仔大大隻，卻最細膽，以前絕對不能自己一個在家，我們每逢出遊都必定要工人陪牠。但直至Pumpkin死後牠就改變，凡聽到門外有人聲就會去抓門，可能知同伴死了，牠要負起看門口責任，學懂自立。」

但為免裙腳仔寂寞，蘇師傅後來也養了狗女秋田犬Pepper，希望牠有個伴：「其實我從來沒想過養秋田犬，是有次巧合在看寵物雜誌時知道有位飼養員剛好有秋田犬BB出世，就冒昧拜訪。當時一堆狗中唯獨是Pepper牠一隻走過來，心想就是牠了。」

寸步不離照顧病犬

無獨有偶，裙腳仔與Pepper也同樣經歷過「非一般」的童年。裙腳仔在未夠1歲時，突然有日走路後腳一拐一拐，看醫生後發現原來是天生的腳骨問題，要做人工腳骹手術。「這種大狗通常腳骨都會有問題，但一般駁骨後最多只能活多七、八年，牠能活到13歲半已經賺到了。」

而Pepper在三、四歲時免疫系統亦曾一度出現問題，4隻腳掌的指間全潰爛到血淋淋，連舌頭也崩爛到流血，不能進食。「帶牠去看醫生，做過X光及很多檢查也找不到原因，留醫時牠又不肯進食，弄到全身污糟邋遢，我怕牠病未醫好就已經餓死，索性帶牠回家算數。」

後來經蘇師傅和師母徹夜不眠的照顧，為牠塗消炎膏及止痛藥，反而令Pepper病情慢慢好轉，不經不覺更痊癒了。

▲ 雖然 Pepper 較有主見，但也有聽話的時候，當然就是吃零食時。（黃建輝攝）

「我覺得牠的免疫系統問題是由情緒病所引起，因為我和師母當時都是較愛錫Scooby，牠可能感覺到自己被忽略，情緒低落，因而引致身體出現毛病。」蘇師傅亦笑言，Pepper現時的情況已沒當年般嚴重。

但他指，Pepper絕對是「性格巨星」：「4隻狗之中，牠是最難教的一隻，最不聽話，非常有主見，通常你叫牠come，牠就會go，愈叫愈走。而且又不愛黐人，不喜歡在室內睡覺，反而愛到花園曬太陽，近來才叫好了點，可能是年老的關係吧，現在每日也會坐在風扇前。」

人狗性格相異要磨合

蘇師傅更認為狗與人都一樣，個個有不同性格，不能以一種辦法養每隻狗：「有些人養狗會有期望，希望牠與自己預期的性格相似，但其實不能這樣，要視乎每隻狗的性格如何，再磨合或接受。好像Pepper一樣，我會坦然接受牠這種與眾不同的孤僻性格。」

▲ 蘇師傅的大宅有個逾5,000呎的花園，除了是Pepper的遊樂場外，還種了多盤植物。（黃建輝攝）

然而，Pepper今年已經達11歲高齡，蘇師傅說已有心理準備牠會隨時離去，而且相信牠會是自己人生中養的最後一隻狗仔。

蘇師傅笑著說：「哈哈，牠的冷淡無疑會令我對養狗的熱情減退，但另一個重要因素是養一隻狗動輒要花10多年陪伴，我現在都60歲了，10年之後也不知道是怎樣。不過我一直都相信，狗是人的夥伴，是一個不嫌你是怎樣一個人的朋友，而狗同樣也需要一個好主人在身邊。」

疫情停飛 旅行家變食家

眾所周知，蘇師傅喜歡周圍飛，更由2005年起定下「每月一飛」的習慣。

但在新冠肺炎影響下，他亦被迫改變計劃：「原本去年2月坐郵輪，由澳洲悉尼上船去新西蘭，但後來禁上船就去了加拿大滑雪。然後3月原定去日本滑雪又遇上當地封關，再改去加拿大。結果2020年去了幾次加拿大，不過我們都很喜歡滑雪，多少次也不覺悶。」

他說其實早就開始了半退休生活，每日只工作3小時----下午2時開工、5時收工，只做3個客人：「以我這樣的工作模式，收入少了百分之二、三十是很正常，但疫情時反而比以前更忙，因為客人知我不能外遊要留在香港，都紛紛打來booking。」

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成疫境廚神

不過「坐唔定」的他開始了另一種新生活，就是做住家男玩煮飯仔兼種植：「以前住街市附近，經常會去買餸煮幾味，最拿手是豉油雞、栗子燜雞、崩沙腩及花膠扒等。我沒有跟甚麼特定的食譜，很多時是自創菜式，屋企有甚麼就煮甚麼。」

而他那近5千呎的花園，更種了大大小小不同的盆栽，有些植物更是由外遊時買的種子所種成，例如來自西班牙的天堂鳥。他笑言疫情期間惟有靠打理植物及下廚來打發時間，才不致太悶。

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記者：黃依情

同場加映：Jer專訪