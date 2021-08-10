【國安教育】教育局新學年辦到校教師工作坊　以解說討論形式加強推行國安教育

▲ 教育局將於新學年起舉辦國安教育到校教師工作坊。（資料圖片）

教育局將於新學年起連續兩個學年，為全港實施本地課程的中小學，舉辦國家安全教育到校教師工作坊，讓校長及教師加深了解如何在課堂內外加強統籌策劃，以在學校推行國家安全教育，活動可列作教師專業發展日項目，最快可於本月底展開。局方強調全校教師包括校長的參與，對「凝聚維護國家安全的共識」十分重要，建議全校教師報名出席，參加者應預先閱讀早前向全港學校派發作為教師參考用書的國安法讀本等資料。

教育局今日（10日）向全港中小學發通告，邀請各實施本地課程的中小學（包括特殊學校），參加國家安全教育到校教師工作坊。

通告提及，為加強學校認識課程層面整體規劃國安教育的重要性，教育局將於2021/22至2022/23學年為全港本地課程中小學舉辦工作坊，希望透過解說、討論和互動環節，讓學校理解如何在課堂內外加強統籌策劃以推行國家安全教育，以及了解教育局的學與教資源。

局方建議全校教師出席，並盡量以聯校方式報名，每場工作坊以3所學校自由組合為佳。工作坊將以半天（上午或下午）到校形式進行，學校可安排工作坊作為該學年的教師專業發展日項目之一，或以延長教師會議的方式進行。而學校應提醒教師預先閱讀《香港特別行政區維護國家安全法讀本》及相關國安教育框架等指引。

教育局表示，所有學校須於8月24日或以前於網上報名，局方預計不少學校希望盡早獲安排工作坊，籲學校盡快報名，工作坊最早可於8月底開始，局方將視乎情況安排。

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責任編輯：馮琪雅