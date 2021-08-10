【體育發展】馬會慈善信託基金撥款1.5億元　與政府共同成立「能力提升基金」

▲ 馬會將透過其慈善信託基金撥款1.5億元，以對等配對形式，與政府共同成立「能力提升基金」。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（10日）公布5項措施支持體育發展，包括政府將與賽馬會慈善信託基金合共斥資3億元成立「能力提升基金」。馬會指，有關基金於未來3年促進精英體育的科研工作，提升香港運動員的能力及競爭力。

馬會將透過其慈善信託基金撥款1.5億元，以對等配對形式，與香港特區政府共同成立「能力提升基金」。有關基金將用作提升運動科學設備和器材、改善運動醫學，協助香港運動員備戰2022年杭州亞運及亞洲殘疾人運動會、2024年巴黎奧運會及殘疾人奧運會，及期間舉辦的單項運動國際賽事。

馬會主席陳南祿表示，香港運動員及背後的教練團隊在東京奧運表現非凡，再一次向世界展現香港「我做得到」的堅毅不拔、力求至善精神。現在是適當時機攜手並肩，一起支援香港的運動員，讓他們迎戰未來賽事，並繼續在世界體壇發亮發光。

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記者：陳子謙