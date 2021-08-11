【抗癌勇士】日本泳將池江璃花子成功抗癌出戰東奧　選手賽後相擁約定：明年亞運見

東京奧運圓滿結束，但能出戰奧運並非必然，日本21歲游泳選手池江璃花子就是一例。她多次刷新日本紀錄，2019年2月備戰期間宣布確診白血病，治療過程中多次浮現「很想死去」的念頭。東奧延期，最終她也成功抗癌，復出比賽，甚至出戰奧運，賽後有選手更相約她「明天亞運再見」。

池江璃花子3歲開始游泳，5歲就已學會自由式、背泳、蝶式、蛙式，16歲更代表日本出戰里約奧運。兩年前，19歲的她確診患白血病。今年她已復出，並出戰東京奧運，參與4x100米自由泳接力賽、女子4x100米混合接力賽、男女子混合接力賽。在4x100米自由泳接力賽初賽中，她的分段時間為全隊最快，日本隊總成績排第9。她表示，曾夢想參加這次比賽，再次回到泳池，能在奧運舞台與隊友一起奮鬥很開心。

▲ 池江璃花子在今年4月的選拔賽四度奪冠，取得東京奧運的入場券。（法新社）

確診患癌萌尋死念頭

事實上，池江璃花子復出之路不易走。綜合外媒報道，2018年她在亞運會奪得6面金牌；惟翌年2月21日卻宣布確診患白血病，當時距離東京奧運開幕約一年半。2019年3月，她確診一個月，在病榻上多次浮現「很想死」的念頭，無法進食、下床，化療期間體重暴跌超過15公斤，每天多次嘔吐，首次感到活著很痛苦。她更曾在twitter坦言，這比想像中艱難幾千倍，曾有三次或更長時間吃不下東西，但她明言「不會放棄」。

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東奧延期致復出有望

至獲准暫時回家，她看著沿路的風景，心情變好，亦可再次進食各類食物；她的想法也隨之改變，表示絕不再去想死亡一類的事。2019年12月，池江璃花子終於康復出院。她已有心理準備，自己患癌2年內也無法游泳。惟化療引起併發症後，透過移植，她體內成功產生正常血液的造血幹細胞，身體漸漸好轉，加上東京奧運延期一年，令她有望復出。不過，她坦言：「能夠活著，已很美好。」

▲ 池江璃花子手持奧運聖火燈（法新社）

選拔4度奪冠獲東奧入場券

2021年4月，池江璃花子參與日本全國游泳錦標賽暨奧運選拔賽，於50米蝶泳、50米自由泳、100米自由泳、100米蝶泳這四項賽事中均奪得冠軍。雖然四度奪冠，但因成績未符合奧運個人賽資格，只可參與接力賽。然而，她表示：「在隧道盡頭等待的是大舞台，是我本應放棄的，但奇跡再現。」

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正所謂「識英雄重英雄」。據央視報道，8月1日，在東京奧運完成女子4x100米混合接力賽後，中國選手張雨霏待日本隊完成訪問後，主動上前擁抱池江璃花子，並對她說：「明年亞運會再見」。

▲ 在東京奧運完成女子4x100米混合接力賽後，中國選手張雨霏主動上前擁抱池江璃花子，對她說：「明年亞運會再見」。（影片截圖：央視新聞）

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責任編輯：羅嘉欣