【冧假天花】鑽石山站屯馬綫月台假天花板倒塌　港鐵證實無人受傷

▲ 網傳鑽石山站有假天花倒塌。（Riders facebook專頁圖片）

鑽石山站屯馬綫月台有假天花倒塌。鐵路迷facebook專頁Riders指，收到圖片顯示約下午5時半，鑽石山站屯馬綫月台有一塊天花板飾板墮下，地面有少量碎片，暫時未知有無人受傷。

港鐵交代事件，發言人稱事發於今午約5時，有乘客通知鑽石山站職員，指屯馬綫3號月台（往屯門方向）近第6卡位置有天花鬆脫，然後掉落在地上，車站職員即時到現場了解，見到地上有一塊金屬製的假天花。事件中無人受傷，職員即時圍封受影響範圍，並移走天花，列車服務不受影響。

發言人續稱，為審慎起見，3號月台第6卡的2號幕門一度暫停使用，職員在受影響範圍附近協助乘客排隊及上落車。工程人員已詳細檢查及修理該位置的天花，確定安全後相關範圍已於約7時40分解封。

港鐵公司十分重視今次事件，工程人員會繼續跟進及調查事故原因，並會於今晚收車後, 檢查網絡內所有同類型天花。

▲ 網傳鑽石山站有假天花倒塌。（Riders facebook專頁圖片）

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記者：徐紹軒