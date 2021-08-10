林奕匡+葉巧琳+黃妍任星級導師　為參賽者進行音樂特訓

▲ 陳浩然與《畢約》、《美麗新世界》、《佚名花》的參賽者。

馬爹利與Live Nation Connects合作推出 《馬爹利飛「樂」不凡音樂大賽》，由著名音樂監製陳浩然（Edward Chan）任大會的星級音樂總監，幕後創作人符致逸 （Adrian Fu）任星級音樂顧問。

而在大賽排名前三的參賽者就分別與三位星級創作導師林奕匡（Phil Lam）、葉巧琳（Mischa Ip）及黃妍（Cath Wong）組成隊伍，在 《馬爹利飛「樂」學堂》進行培訓。

入圍的原創曲是從100多首參賽作品中挑選，再由網民票選出最有潛力的三首晉級。

林奕匡隊的Victor Chan ，參賽歌曲《畢約》是別樹一格的電子嘻哈風；與葉巧琳組隊的FM21.3 （樂隊成員：Holung, Yo, ArYin, Lawyee, TzeLung, MartinLi）， 參賽歌曲《美麗新世界》是輕快節奏的靈魂曲風；而黃妍隊的 Anson，Gigi， Luffy， Renée， 所參賽歌曲《佚名花》更是一首會引發共鳴與糾結的男女對唱曲。

為讓參賽者的歌曲能夠在專業舞台上更加備受注目，決賽選手將獲安排在2021年9月尾與合作導師一起在舞台上現場對唱，與其他選手一決高下，爭奪「最佳原創歌曲」的殊榮。

「最佳原創歌曲」將由觀眾和評委導師們投票選出，勝出後由音樂製作人挑擇合適的歌手主唱，作正式電子發佈。

創作人Demo和藝人版本都將由Live Nation Hong Kong和Sony Music Entertainment HK Limited聯合推廣。想拿到《馬爹利飛樂不凡決賽舞台》的免費門票，詳情請留意馬爹利與Live Nation的Facebook。

