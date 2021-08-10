  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (週二) 20:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林奕匡+葉巧琳+黃妍任星級導師　為參賽者進行音樂特訓

娛樂 14:01 2021/08/10

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

陳浩然與《畢約》、《美麗新世界》、《佚名花》的參賽者。

馬爹利與Live Nation Connects合作推出 《馬爹利飛「樂」不凡音樂大賽》，由著名音樂監製陳浩然（Edward Chan）任大會的星級音樂總監，幕後創作人符致逸 （Adrian Fu）任星級音樂顧問。

而在大賽排名前三的參賽者就分別與三位星級創作導師林奕匡（Phil Lam）、葉巧琳（Mischa Ip）及黃妍（Cath Wong）組成隊伍，在 《馬爹利飛「樂」學堂》進行培訓。

入圍的原創曲是從100多首參賽作品中挑選，再由網民票選出最有潛力的三首晉級。

林奕匡隊的Victor Chan ，參賽歌曲《畢約》是別樹一格的電子嘻哈風；與葉巧琳組隊的FM21.3 （樂隊成員：Holung, Yo, ArYin, Lawyee, TzeLung, MartinLi）， 參賽歌曲《美麗新世界》是輕快節奏的靈魂曲風；而黃妍隊的 Anson，Gigi， Luffy， Renée， 所參賽歌曲《佚名花》更是一首會引發共鳴與糾結的男女對唱曲。

為讓參賽者的歌曲能夠在專業舞台上更加備受注目，決賽選手將獲安排在2021年9月尾與合作導師一起在舞台上現場對唱，與其他選手一決高下，爭奪「最佳原創歌曲」的殊榮。

「最佳原創歌曲」將由觀眾和評委導師們投票選出，勝出後由音樂製作人挑擇合適的歌手主唱，作正式電子發佈。

創作人Demo和藝人版本都將由Live Nation Hong Kong和Sony Music Entertainment HK Limited聯合推廣。想拿到《馬爹利飛樂不凡決賽舞台》的免費門票，詳情請留意馬爹利與Live Nation的Facebook。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【AH佛真‧惜玩】許廷鏗首任節目主持作破格嘗試　邀林二汶到街市擺檔劏魚
18:01 2021/08/02
【AH佛真‧惜玩】許廷鏗首任節目主持作破格嘗試　邀林二汶到街市擺檔劏魚
【柳暗花明】方皓玟入行20年緊記初心　注重身教為下一代建良好價值觀
13:18 2021/07/23
【柳暗花明】方皓玟入行20年緊記初心　注重身教為下一代建良好價值觀
【MIRROR成員】AK再任嘉賓唱《Ignited》　太極Ricky公開多謝戴夢夢
11:28 2021/08/09
【MIRROR成員】AK再任嘉賓唱《Ignited》　太極Ricky公開多謝戴夢夢

你可能感興趣

【AH佛真‧惜玩】許廷鏗首任節目主持作破格嘗試　邀林二汶到街市擺檔劏魚
18:01 2021/08/02
【AH佛真‧惜玩】許廷鏗首任節目主持作破格嘗試　邀林二汶到街市擺檔劏魚
【柳暗花明】方皓玟入行20年緊記初心　注重身教為下一代建良好價值觀
13:18 2021/07/23
【柳暗花明】方皓玟入行20年緊記初心　注重身教為下一代建良好價值觀
【MIRROR成員】AK再任嘉賓唱《Ignited》　太極Ricky公開多謝戴夢夢
11:28 2021/08/09
【MIRROR成員】AK再任嘉賓唱《Ignited》　太極Ricky公開多謝戴夢夢
音樂 音樂節目 葉巧琳 林奕匡

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】