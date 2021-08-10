【假日好去處】沙田新城市廣場斥資逾3000萬元　分階段優化室內外空間

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯。（新城市廣場提供）

新鴻基地產旗下沙田新城市廣場宣布，斥資逾3,000萬港元分階段優化及美化1樓樓層至5樓。

新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯表示，優化計劃包括3樓的戶外空間將會打造成兒童及寵物同樂園，較原本位於1樓的寵物同樂園之面積增加4倍；以及全面綠化的1樓羅馬廣場，涉及面積60,000平方呎。預計落成後，可帶動人流及跟親子及運動相關的商戶生意均有2成升幅。

此外，新城市廣場亦斥資800萬元推廣電子消費券、奧運及暑期活動，在電子消費券發放後首周，錄得人流及生意額分別升2成及3成，反應相當熱烈。有「咖啡界Apple」之稱的Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡亦將於月底於3樓兒童及寵物同樂園開設期間限定店 (pop-up store)，預料將進一步刺激消費。

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責任編輯：陳子謙