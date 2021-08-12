【小一入學】屯門唯一直資英小圓玄小學　小一招生9月17日截止報名

▲ 保良局香港道教聯合會圓玄小學現正開放小一入學申請，截止報名日期為9月17日。

保良局香港道教聯合會圓玄小學（下稱圓玄小學），為屯門區內唯一的直資英文小學，著重培育學生兩文三語的能力，課堂及活動以英語、普通話或廣東話教授。學校現正接受2022/23學年小一新生申請，並將於9月17日截止報名。

大力推行STEM教育

圓玄小學早於1981年創校，後來在2005年由保良局接手管理，並申請為直資小學。學校在2019年獲得「國際啟發潛能教育學校大獎」。而自2019年起，學校大力推行STEM教育，透過不同活動，讓學生從學習中提升邏輯思維、分析及解難能力。

根據小學概覽的資料，圓玄小學一至六年級每級開設四班，每節課均有兩名教師。另外不設精英班，學生會按學業成績平均分配於四班中，而小一生第一學期不設考試。

小一入學申請詳情

學校現正開放下學年度小一收生報名，家長可選擇於網上申請（按此連結），或於9月2至3日、6日，親身到學校遞交表格，表格可於學校網頁下載（8月24日至9月6日），並將填妥的申請表格，連同有關資料及報名費$60（只接受支票）交回該校。如已完成網上申請之學生，毋須再遞交表格。

申請所需文件︰

申請人近照

出生證明副本一份（如未能提供香港出生證明書，則必須提供有效的香港居留權證明文件）

最近一個學期之成績表／學期總評估表副本一份

課外活動或其他特別專長證明文件副本（如適用）

另外，申請人需於9月20至26日，呈交面試短片，有關上載方法將於9月18日透過確認電郵通知。短片要求如下︰

每位申請人只可上載一段短片

短片長度不得超過90秒（90秒以後的內容將不作評核）

短片內容包括：

1) 用英文及中文（廣東話或普通話都接受）作簡單自我介紹（30秒），中英文介紹內容不應重複

2) 展示自己的興趣及強項（可輯錄平日上課外活動的片段）（不多於60秒）

首輪面試將於10月9日進行，所有申請人均會獲邀第一輪面試。首輪面試結果將於10月22日公布，入選的申請人將會獲邀參加10月30日的第二輪面試。而面試結果將於11月底公布。

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責任編輯：王明芳