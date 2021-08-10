【防疫規例】​52歲女子違防疫規例提供虛假資料　被判即時監禁14日

▲ 一名52歲女子今日（10日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

一名52歲女子因違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）（《規例》），今日（10日）於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。



該名女子為早前確診新冠肺炎的病人。在衞生署衞生防護中心跟進這宗確診個案的流行病學調查中，該名女子在今年1月17日向獲授權人員提供虛假資料。她被控違反《規例》第3（4）及3（5）條，今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。



根據《規例》，任何人士向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。



​衞生署發言人表示，在追蹤期間向獲授權人員隱瞞或提供虛假或誤導性資料，是極不負責任的行為，並會阻延病毒追蹤工作，對公共衞生構成重大威脅。截至今日，共有5人已因違反《規例》被法庭定罪，重申衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：郭詩詩