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【創意佳餚】 K11 MUSEA舉行意大利夏日盛宴　COBO HOUSE融合意大利與亞洲風味推限定菜單

休閒消費 19:06 2021/08/10

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

K11 MUSEA 的COBO HOUSE華麗呈獻全新Off Chapter限定菜單。(圖片由K11 MUSEA 提供)

K11 MUSEA 的COBO HOUSE受風景如畫的意大利科莫湖 Lake Como 啟發，設計出糅合意大利及亞洲風味的手工美食，讓您投入優雅藝術與文化，為今個夏天劃上完美注腳！

點擊大圖查看更多美食：

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推全新限定菜單 完美融合意大利與亞洲風味 

COBO HOUSE兩位創意主廚Devon Hou及Ray Choi特意設計全新Off Chapter限定「意大利X亞洲」體驗菜單，以亞洲風味為傳統意大利菜注入新意，如意大利多款新鮮番茄配以本地醃檸檬及焦糖黑橄欖醬; 燒乾香菇意大利煎飯餅配港式XO醬和希臘青瓜酸乳酪醬汁等。

限定菜單將提供多項選擇：午餐時段可選擇四道菜或六道菜的體驗套餐，晚餐時段則可選擇六道菜或八道菜的完整套餐（價格由港元＄680 - $1,480 不等 + 10%），於2021年8月18至 9 月 15 日（不包括 8 月 26 日至 28 日）期間限時於 COBO HOUSE 推出。

訂座網址: 【按此

四名廚攜手打造「八手八菜」精選餐單

兩位年輕主廚將與兩位大師級的意大利主廚攜手合作，打造夏季美食四重奏，推出「八手八菜」餐單。

當中的精選菜式包括慢煮蟶子及馬察瓦洛紅蝦，配以酸橙、芒果及優質奧賽嘉魚子醬；傳統意大利麵食巨型芝士意大利餃，內有化可達芝士、馬斯卡彭軟芝士及蛋黃，配以澳洲黑松露及青豆醬。甜品將新鮮山竹丶紅毛丹浸泡在香甜冬瓜糖漿中，配以蕨餅及烤布里歐麵包，口感清新。

LucAle x COBO HOUSE「八手八菜」精選餐單（價格為港元＄2,480 + 10%）將於2021年8月26至28 日三日期間限時推出。

訂座網址: 【按此

於K11 Art House感受意大利歌劇

「美國大都會歌劇院高清系列」由14部高清攝像機拍攝，觀眾猶如置身現場。系列將於8月的K11 Art House 獨家上映，包括2齣經典之作： 羅西尼的《灰姑娘》及普契尼的《托斯卡》。

瀏覽詳情並購買門票【按此

繆斯導賞 享受藝術體驗

漫步在 VILLA MUSEA 的美麗和優雅中，欣賞意大利歌劇、電影、當代藝術包括日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）充滿未來感的Aquatic 系列作品，享受一場藝術感官盛宴。

立即報名參加VILLA MUSEA導賞團【按此

同場加映：名廚黃亞保教3大貼士嫩滑不粗嚡口肉餅【下一頁

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責任編緝：張懿慧

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