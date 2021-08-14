【自救】何家銘疫情下憑歌寄意　Tomy勉勵同路人：艱難時一起扶持【有片】

▲ 獨立音樂人何家銘（Tomy）今年推出第二首個人單曲《自救》。

獨立音樂人何家銘（Tomy）今年推出第二首個人單曲《自救》，歌曲寫於疫情期間，他憑歌寄意希望大家能在「難關中要自救，還要互救」。

熱愛音樂的Tomy跟TOPick分享指玩音樂是鬥長命，當它成為自己生活的一部分，便不會有離開音樂行業的想法。

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▲ （梁樂欣 攝）

疫情下寫《自救》

Tomy指《自救》這首歌是去年3月創作：「剛戴口罩的時寫的，覺得香港人有一種很特別的精神。腦海中突然響起了副歌的歌詞，亦因此寫畢整首歌。」

今年先後推出了兩首歌的Tomy說：「繼《生存模式研究所》後，覺得《自救》這首歌很Fit作第二首歌。尋找方式去自救這行為其實也是自救的一種，現時聽到這歌會覺得應該要在這個最壞的情況下好好Take Care自己。」

他又謂：「當你也不知道是否會有未來的時候，是否應該Focus更多在當下的事情呢？當下其實就是應該好好照顧自己，先照顧好自己，之後才有能力去照顧好其他人。」

Tomy認為自救好像是一個很孤單的過程：「需要自己去Handle自己的事，宏觀來看，除了自己之外，身邊人也在自救時，其實這也不是一件孤單的事情。」

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▲ （《自救》MV截圖）。

何浩文為MV執導

《自救》的MV是由何浩文（Dominic）執導，Tomy大讚好友：「他是One-man band，很厲害。有別於上一個MV，上次由我自己演出，以科幻方式加上效果及不同的拍攝手法為主，今次則以原始說故事的手法去製作。」

他續指：「MV講述Dom和Timo處於人生一個比較低潮的時期，在一個偶然的機會下認識及幫助大家，他們認識的過程是因為Dom幫Timo拾了一盒物件。他擔心會被人炒，在人生低潮期時可能要瞓街當個流浪漢，突然在街上看見Timo漏了一盒物件，便幫他放在一個位置讓他找回。」

人人也需要被救

Tomy分享一次難忘的經歷，「有次在巴士上掉了銀包，內附很重要的物件且連同手機一起遺留在車內，連打電話求救的機會也沒有。坐在我們前面的乘客拾到我的貴重物品，二話不說便去找我們，那刻我覺得原來這世界是真的有好人。」

▲ Tomy早前舉行了相展，將眼中的觀塘拍下跟大家分享。（梁樂欣 攝）

他自言是一個很大意的人，「我的人生很幸運，通常掉了東西也會有陌生人提我拾起。他沒有收取任何回報，令我覺得香港其他也有很多很有人情味的人。一個小小的動作去幫助別人，也會成為別人幫助其他人的動力。」

他認為：「每個人總有需要別人幫助的時候，開始有需要尋求別人的幫助其實也是一種成長來的，無論大小事也好，我們懂得Give及Ask for別人的幫助，這也可令人與人之間的關係變得更好。」

▲ （梁樂欣 攝）

失去與得著

疫情令大家失去了很多，Tomy謂：「跟很多人一樣，失去了離開香港的能力，就連去探朋友、演出的自由也沒有。很多朋友離開了，生離死別的事情實力太多了。不能回到以前一樣，需要求變。」

寫歌成了Tomy這段時間的「自救」方式之一：「這兩年的得著也有很多，宏觀去看，如果不是有這兩年，也不會有我Solo的歌。沒有工作便在家中沉澱，然後寫了《自救》。如非去年失掉工作機會，我不會發現自己在音樂範疇上最喜歡唱歌。」

他感慨道：「人生就是需要一些階段去沉澱自己。在一些艱難的時期會發現身邊有很多朋友，且知道那些朋友在好的時期一起Enjoy，在困難的時期也會一起扶持。這是一個人性的得著，我覺得這兩年在心靈上的得著會比較多。」

▲ （梁樂欣 攝）

繼續做音樂

Tomy感恩在最迷失之時有朋友找他參與製作及編曲等，「令我過得有點意義，多些不同的目標。我經常都覺得自己是一個很幸運做音樂的人，每逢遇到樽頸位時，都總會有一些新衝擊。現實來說，雖然唱歌是最不能賺錢的，但卻是我最喜歡的，我很享受上台演出、唱歌。」

問到為何在最艱難之時仍然堅持繼續做音樂？Tomy坦言：「連演出也沒有的時候，是甚囂塵上可以驅使到音樂人仍在這行業呢？其實是沒有甚麼出路的，大家也看不到有甚麼出路，很多機會也沒有。因為我們真的很喜歡音樂，這就是我們的初心，只有這才令我們會繼續做音樂，我相信未來也會是的。」

很多人都因為各種原因而離開音樂行業，他從不覺得自己是剩下的人：「同時也會有很多新的人加入，我相信各行各業也是的。玩音樂是鬥長命，並非愈長命會愈成功，你會願意花多少時間留在此？當它成為了我生活的一部分，便不會再有這種感覺。」

▲ 《自救》。

場地：Coffeve

記者：梁樂欣

同場加映：Jer專訪