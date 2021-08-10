【教協解散】教協多年來維護教師權益　資深校長：失去能與教育局「對壘」工會

▲ 教協今日（10日）宣布解散，有資深校長形容本港將失去代表大多數教師的聲音的工會。（程志遠攝）

作為全港最大規模教師工會的教協今日（10日）宣布因承受巨大壓力而主動解散，有資深校長表示，即使教協過去涉足政治，其態度亦較溫和，相信該會決定是到受港區國安法下的社會環境急促轉變影響。由於教協多年來積極維護教師權益及提供福利等，該名校長形容教育界將失去能夠代表「大多數」教師聲音、可與教育局「對壘」的工會，倘教師有投訴，亦恐怕遭到不當處理。

教協目前擁有9萬會員、有48年歷史，近年曾在教師全面學位化及反對小三TSA等教育議題上發聲。多名教育界人士均不願具名回應事件，其中一名本身是教協會員的資深中學校長形容，教協相對其他工會組織「無咁政治」，「通常出聲抗議就收聲，唔會咁激」；據他理解，不少教師入會都是為「攞著數、福利」，「唔係好多會員咁政治」。

他續指，教協在財力及會員人數方面，均屬龐大工會，由於當局欲整頓教育，而該會對政府亦算「威脅大」，相信近日官媒炮轟及政府「割席」等行為，是希望肅清本港反對聲音，「無論你幾溫和，開句聲都唔准」，料令本港教師「離心」更大。

對於教協解散帶來的影響，該名校長指，教協過去在宏觀教育政策如課程改革及縮班殺校等議題，以及微觀如人事處理及資源問題等，教協亦經常發聲，為業界爭取權益。他形容，教協成立初期，當時的教育部門已「好怕」教協，「教育署（教育局前身）想郁某啲校長，都會搵教協幫手。」他形容教協代表「大多數教師」，解散將導致「無咗把聲音」，欠缺大型工會代表教師向教育局施壓。

教協日前回應教育局終止工作關係時，曾透露每年處理會員查詢和投訴逾3,000宗。有資深校長形容，倘如教育局建議教師直接向當局求助，據其經驗，大部分投訴都會交還學校以校本投訴機制處理，欠缺教協以工會形式向教育局施壓，有機會遭學校冷處理，「有啲學校『圍威喂』處理，有啲唔理，要睇情況」。

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記者：馮琪雅