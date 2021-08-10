【教協解散】教協物業遍佈港九　地產界人士料可套現最少3億

▲ 教協現時在多區持有地舖，閣樓舖及商廈。圖為教協旺角好望角大廈自置物業。（程志遠攝）

成立18年及有逾9萬會員的教協，今日（10日）宣佈解散。會長馮偉華表示，教協將按會章及相關法例處理解散安排，目標是有序地、合理地做好解散工作；同時表示會方擁有物業，財政穩健，有足夠能力承擔各項遣散及還款所需，教協會盡速處理有關程序。TOPick記者綜合教協2019年財務報告及各方資料，教協現時在多區持有地舖，閣樓舖及商廈，有地產界人士料可套現最少3億元。

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根據教協於2019年的財務報告，截至2019年12月31日，教協擁有的非流動資產淨值為約8,258萬元，物業包括地舖，閣樓舖及商廈，涉及港、九多處，包括：旺角中僑商業大廈7樓5個單位、旺角好望角大廈8樓及9樓全層及銅鑼灣永德大廈閣樓3個單位連2個地舖。另外，記協於今年3月斥資近6,000萬元購入新蒲崗商廈萬廸廣場9樓3個單位。

有地產業界人士認為，教協現時手持的物業除了新購入的萬廸廣場單位或難轉手外，相信其餘物業均容易有人接貨，「教協多個物業早年購下，相關位置現時價錢已上升不少，料低市價3成便可快速放售」。

相關人士又認為，即使教協的背景在政治層面較為敏感，但對地產市場而言未會觸發較大反應，市場主要考慮點都是以價錢為主，「只要相關放盤價錢吸引及回報率高，投資者便有有意購入，故業主的身份及背景不是太大問題」。

另有業界人士估算，教協現時的物業按市價計算出售，可套現最少3至3.5億元。

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記者：曾卓鋒