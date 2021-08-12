【移民潮】消息：兒童醫院心胸外科資深醫生離職　院方：團隊夠人獨立做手術

▲ 兒童醫院心胸外科資深醫生離職，院方指團隊醫生均可獨立處理手術。（經濟日報資料圖片）

醫管局醫生疑現離職潮，據了解兒童醫院心胸外科一名資深醫生10月底將離職移民，惟團隊內未有人接班，屆時部門醫生或未有足夠資歷可處理複雜心臟科手術。兒童醫院未有正面回覆，僅指兒童心胸外科團隊共有4名醫生，均能獨立處理相關手術。

兒童醫院兒童心臟科及心胸外科，去年10月起分階段投入服務，團隊由瑪麗醫院兒童心臟科及心胸外科調遷而成。據了解，由瑪麗醫院調遷到兒童醫院的心胸外科顧問醫生羅冠中已向醫院辭職，將於10月底離任，及後將移民。

消息指，羅冠中專門處理複雜的兒童心臟科手術，惟未有接班計劃，擔心離任後團隊只餘資歷較淺醫生，對複雜心臟病患童或成隱憂。羅冠中醫生2001年於港大醫學院畢業，並於2009年取得心胸肺外科專科資格。

▲ 據了解，由瑪麗醫院調遷到兒童醫院的心胸外科顧問醫生羅冠中已向醫院辭職，將於10月底離任。（經濟日報資料圖片）

TOPick曾向羅冠中醫生查詢，惟對方不予回應。兒童醫院未有正面回覆事件，指院方不會透露涉及個別職員的個人資料，強調心胸外科團隊共有4名醫生提供服務，包括2名顧問醫生及2名副顧問醫生，均能獨立處理相關手術

院方重申，一向重視各專科的服務需求及人手供應等情況，並作出適切規劃及培訓安排，以確保服務質素、病人安全及運作暢順。如有個別職員離職，院方會採取各種應對措施，包括積極進行招聘以盡快填補空缺，確保服務運作不受影響。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡