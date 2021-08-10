【教協解散】黃均瑜：教協解散對教育界「有得有失」　教聯將研填補教師權益福利專業服務缺口

▲ 教聯會會長黃均瑜形容，教協解散對教育界而言是「有得有失」，包括導致教師權益、福利和專業服務出現「缺口」。（資料圖片）

擁9萬會員、具48年歷史的教協今日（10日）宣布因承受巨大壓力而解散，令不少教育界人士感突然，在多個政治議題取態對立的教聯會會長黃均瑜亦感到突然，同時考慮政治及教師專業角度，形容教協解散對教育界而言是「有得有失」，教師權益、福利和專業服務等將出現「缺口」，教聯日後或有需要「轉型」，提供相關福務以填補空缺，透露日前已開始跟當局討論，提供更多投訴個案轉介服務。

黃均瑜接受TOPick訪問時表示，他在今日較早時間聽聞教協解散的消息時，亦感到半信半疑，「一個咁大型、曾『權傾朝野』嘅工會，點會話散就散。」他指，教協向當局釋出善意後，等待一個星期後，未見當局回應便自行了斷，決定稍為倉率，而教協在記者會亦無明確說明解散原因，事前亦無召開會員大會徵詢意見，但相信教協背後有其考量。

他本人入行初時亦曾入會做教協會員，他認為導致今日局面是由教協「過度參與政治」引起，「如果早啲聽我哋講，就唔洗搞到咁」，形容教協解散，減少一個「不斷發出負能量嘅聲音」，「從政治角度而言，教育界形象可能會更好，有助建立教師正面形象。」

不過，他坦言教協現時所提供的教師權益、福利及專業等方面服務，「教育界需求好殷切」、「好受老師歡迎」，舉例如教協超市「賣平嘢」等，總括教協解散的影響是「有得有失」，他說：「得多定失多就視乎角度。」

黃均瑜直言，雖然教聯會過往有為教師轉介投訴予教育局，「但老師第一時間都係搵教協，教協唔受理先搵教聯。」他透露，教聯會正探討如何滿足教師有關服務需求，例如教育局本月初宣布暫停處理教協轉介投訴個案後，教聯會其後亦有與當局討論增加相關服務，但事前未料教協突然解散，未商討如何填補福利等方面缺口，「主觀願望梗係想做到，但實際操作及人力物力上，起碼需要長啲嘅日子先得。」

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記者：馮琪雅