【新鮮豬肉】北角春秧街商店冰鮮肉冒充新鮮肉出售　食環署擬向持牌人提出檢控

▲ 食環署今日（10日）聯同香港海關在北角春秧街向懷疑以冰鮮肉冒充新鮮肉出售的新鮮糧食店採取突擊行動。圖示檢獲的懷疑冰鮮肉。（政治新聞處）

食環署今日（10日）聯同香港海關向北角春秧街一間懷疑以冰鮮肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取突擊行動。

行動中，食環署人員在該持牌新鮮糧食店共檢獲約220公斤懷疑冰鮮豬肉，並即時封存作進一步調查。同時，該店持牌人涉嫌違反《食物業規例》的調查仍在進行，如有足夠證據，署方將會提出檢控。此外，食環署人員亦就違反相關持牌條件向該店發出口頭警告。

食環署發言人說：「任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。本署會繼續密切監察零售層面出售的新鮮肉類及採取嚴厲執法行動，以保障食物安全及公眾健康。此外，任何人如將冰鮮肉作新鮮肉出售而違反持牌條件，本署會考慮取消有關新鮮糧食店牌照。」

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責任編輯：曾卓鋒