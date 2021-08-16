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【新保安犬】機場保安引入工作犬助嗅探巡邏　於客運大樓非禁區執勤

社會 07:00 2021/08/16

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機場保安公司引入10隻工作犬，負責嗅探及親善工作。（林宇翔攝）

香港國際機場正在引入「機場保安犬隻行動小組」，首批3隻工作犬已完成訓練，開始在一號客運大樓非禁區執勤，負責巡邏嗅探及機場親善工作。另外還有7隻工作犬將於本月底接受訓練，料年底前陸續投入工作。

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機場警犬及海關緝毒犬，多於禁區執勤為主。而機場保安公司正分批引入10隻工作犬，於機場非禁區執勤，犬種主要有拉布拉多尋回犬、史賓格獵犬、不列塔尼獵犬3類，各自擅長於嗅探槍械、彈藥及爆炸品等危險物品，協助機場保安執勤。

工作犬性格活潑好動，現時跟領犬保安結隊，於客運大樓巡邏。在領犬員指令下，工作犬會撲向自助登機櫃位、無人認領行李、座椅等公眾地方嗅探；一旦發現物件懷疑內藏危險品，工作犬會即時態度一轉，靜默坐在可疑物件側邊，等待領犬員下達新指令。而當工作犬毋須執行任務時，旅客可上前輕摸，跟牠們「打卡」，展現親和一面。

機管局斥資約1,000萬元，於機場禁區增設一座大樓，設工作犬宿舍、室內訓練基地等設施。機管局機場運行副總監姚兆聰稱，工作犬主力負責機場非禁區的嗅探任務及「機場大使」工作，輔助警方警犬隊執勤嗅探，也加強定期巡邏，日後可減少警方警犬隊的額外支援。他又強調按照最新風險評估，有必要於機場非禁區加強保安；又估計日後小隊規模或分階段增至20隻工作犬。

保安公司已跟警方及海關簽訂協議，日後可共享工作犬訓練設施，共同接受訓練等。日常引領工作犬的執勤工作，由機場保安公司轄下領犬員負責，人手由內部調配。

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記者：吳卓峰

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