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【教協解散】教育局拒評教協解散　強調對局方工作「絕無影響」

社會 20:22 2021/08/10

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教育局對於教協決定解散不作評論，僅強調對教育局工作絕無影響。（程志遠攝）

教協今日（10日）宣布因承受巨大壓力而解散，教育局表示，對於教協決定不作評論，但強調最新發展對教育局的工作「絕無影響」，局方會繼續與「名副其實的教育專業團體」通力合作，以及致力與前線校長和教師保持溝通並提供支援，攜手促進敎育專業的長遠及健康發展，做好培育年輕一代的工作。

教育局回應查詢時重申，早前已因應教協近年有違作為教育專業團體的言論及行徑，以及對師生造成的負面影響，宣布全面終止與該會的工作關係。

教聯會會長黃均瑜形容教協解散對教育界是「有得有失」，教聯亦將研填補教師權益福利專業服務缺口，詳情即看：【下一頁】

有資深中學校長指教協多年來積極維護教師權益，教育界將失去能與教育局「對壘」工會，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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