【教協解散】教育局拒評教協解散　強調對局方工作「絕無影響」

▲ 教育局對於教協決定解散不作評論，僅強調對教育局工作絕無影響。（程志遠攝）

教協今日（10日）宣布因承受巨大壓力而解散，教育局表示，對於教協決定不作評論，但強調最新發展對教育局的工作「絕無影響」，局方會繼續與「名副其實的教育專業團體」通力合作，以及致力與前線校長和教師保持溝通並提供支援，攜手促進敎育專業的長遠及健康發展，做好培育年輕一代的工作。

教育局回應查詢時重申，早前已因應教協近年有違作為教育專業團體的言論及行徑，以及對師生造成的負面影響，宣布全面終止與該會的工作關係。

教聯會會長黃均瑜形容教協解散對教育界是「有得有失」，教聯亦將研填補教師權益福利專業服務缺口，詳情即看：【下一頁】

有資深中學校長指教協多年來積極維護教師權益，教育界將失去能與教育局「對壘」工會，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅