【選委會選舉】今接獲66份提名表格　保險界暫有20人競選

▲ 胡應湘今亦到政總報名參選。（胡偉明攝）

選舉委員會界別分組選舉提名期踏入第4日，再收到66份提名表格，累計接獲913及38份候選人及指定團體提名表格，其中共有17席的保險界今日再收到3份提名表格，累計20人參選。而勞工界競爭最激烈，有68人爭奪60席。

至於已有3位人大政協當選為當然委員的社會福利界，今日再有5人報名，暫有14人爭奪13個席位。新思維主席狄志遠表示，明天會宣布參選社福界。他透露，自己爭取提名期間，有機構因不想涉足政治不願提名。新思維原本打算派出3至5人參選選委會，不過，狄志遠稱，成員在爭取提名時遇到與其相同的困難，因此決定只派他一人出戰。

今日接獲的提名中，仍有界別參選數目與該界別的議席數目相同，包括工業界（第二）今接獲17人報名，中小企業界收到15人報名，法律界累計有15人參選。

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記者：林曉君