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【強制檢測】紅磡祈廉士日託嬰兒園爆上呼吸道感染　曾到訪人士本周四前須強檢

社會 22:00 2021/08/10

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紅磡祈廉士日託嬰兒園爆上呼吸道感染，曾到訪人士本周四前須強檢（資料圖片）

港府今日（10日）表示，由於紅磡家維邨家禮樓地下香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎患者相似，為謹慎起見，該學校被納入強制檢測公告。

任何在7月28日至8月10日期間曾身處該嬰兒園超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於8月12日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於8月14日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。受檢人士若在8月8日至10日期間已進行檢測，亦會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

同場加映，年過30歲肌肉流失易受傷，中大骨科教授教兩招鍛鍊肌力：

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責任編輯：鄧凱文

 

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