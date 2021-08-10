【新冠疫苗】今再多6.6萬人打針　累計共356萬人已打首劑

▲ 今再多6.6萬人打針，累計共356萬人已打首劑（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（10日）已是第166日。今再多6.6萬人打針，其中36,670打首劑，30,012人打次劑，累計356萬人打首劑，佔合資格人口52.4%；275萬人打次劑，佔合資格人口40.4%。今另約21,700人預約了接種時間。

昨日共有19宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，兩人留院觀察，六人不遵從醫生勸告自行出院。

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接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約6,315,500劑疫苗。

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責任編輯：鄧凱文