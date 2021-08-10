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【新冠疫苗】今再多6.6萬人打針　累計共356萬人已打首劑

社會 22:14 2021/08/10

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

今再多6.6萬人打針，累計共356萬人已打首劑（陳國峰攝）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（10日）已是第166日。今再多6.6萬人打針，其中36,670打首劑，30,012人打次劑，累計356萬人打首劑，佔合資格人口52.4%；275萬人打次劑，佔合資格人口40.4%。今另約21,700人預約了接種時間。

昨日共有19宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，兩人留院觀察，六人不遵從醫生勸告自行出院。

同場加映，年過30歲肌肉流失易受傷，中大骨科教授教兩招鍛鍊肌力：

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約6,315,500劑疫苗。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：鄧凱文

 

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