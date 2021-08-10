【紀律部隊】政府接納紀常會報告紀律部隊起薪點賤提升　督察起薪增至47,080元

▲ 政府接納《紀律部隊職系架構檢討報告書》建議。(資料圖片)

紀常會於今年6月向行政長官呈交《紀律部隊職系架構檢討報告書》，涵蓋29個職系約6.3萬名紀律部隊人員。政府今日(10日)公布，決定全面接納建議，行政長官會同行政會議同時決定，如獲立法會財務委員會批准，報告書中有關薪酬和增薪點的建議，以及受影響職級內現職人員的一般薪級轉換安排，應由財委會批准當月首日起實施。



公務員事務局指，在作出決定時，行政長官會同行政會議考慮了多項相關因素，其中包括紀常會和首常會作為獨立諮詢委員會的公信力、各項建議的理據、部門管方和職方的意見、建議對紀律部隊人員士氣的影響、政府財政、社會大眾的意見等。政府會盡快將建議提請立法會，以待批准。政府衷心感謝紀常會在進行職系架構檢討期間，就課題作深入的分析和對持份者作充分諮詢，並提出多項務實的建議；亦感謝首常會就紀律部隊部門／機關首長薪酬及服務條件提出的建議和各持份者提供的寶貴意見。



紀常會於2021年6月23日，就紀律部隊職系架構檢討向行政長官呈交報告書。職系架構檢討建議涵蓋紀律部隊的薪酬、津貼、職系架構、人手支援、服務條件等方面。公務員事務局就報告書的內容和建議諮詢相關持份者，包括紀律部隊部門／機關管理層和相關職系職方，並於2021年8月10日就如何跟進建議，尋求行政長官會同行政會議的決定。

根據建議，警員起薪金額由25,380元增至26,190元，督察起薪44,910元增至47,080元。其他紀律部隊方面，入境事務助理員將增加2個跳薪點，起薪點由 21,780元增至22,725元。

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責任編輯：蘇文軒