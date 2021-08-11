【安樂窩】安泰邨設計「以人為本」　勝私樓贏建築大獎

▲ 房委會轄下公屋、安達臣安泰邨早前獲頒優質建築大獎。（受訪者提供圖片）

房委會轄下公屋、安達臣安泰邨早前跑贏奢華私樓，獲頒優質建築大獎，建築風格實而不華、以人為本，成為基層市民安樂窩。本身藝術家的建築師李民偉透露，安泰邨項目聘請了藝術設計團隊，他亦親自和設計團隊到仍在運作的石礦場取材，用近10天時間走遍沙漠般石礦場，聽取口述歷史，並將棄置的機械，化作藝術品和遊樂設施，予居民共享，讓藝術走進社區。

公屋作為基層住房，向來不以雕欄玉砌見稱，惟其中設計和巧思卻不輸豪華私樓。房委會轄下的公共屋邨「安泰邨」早前就憑其在環保、設施和創新科技上的巧思，贏過北角柏蔚山、荃灣柏傲灣和將軍澳南MONTEREY等項目，奪得2020年度優質建築大獎中「多幢建築物」分組大獎。負責項目的房屋署總建築師黃至中和房屋署高級建築師李民偉均認為，安泰邨項目贏在真正做到「以人為本」，而房署以問卷訪問入伙後居民，結果逾90%都對居住環境感到滿意。

因地制宜 「夏天毋須開冷氣」

在2000年以前，不少的公屋都採用標準設計，予人「一式一樣」的感覺，黃至中指近20多年來的公屋其實各有設計，就以安泰邨為例，其地理位處市區邊緣，景觀開揚且多風，所以設計上會着重保持屋邨通風，高樓外牆的曲綫設計，乃配合背後的「大上托」山脊綫，離遠看來可與山脊綫連成一體，務求做到「因地制宜」。另外，安泰邨的位置離市中心有一定距離，所以在規劃時，基座平台要有足夠的零售及社會福利設施，並以行人天橋連接秀茂坪邨、順安邨和順天邨等鄰近社區。

黃至中表示，有居民入伙後向他們反映，搬入安泰邨後就算夏天都不用開冷氣，睡眠質素亦有所改善，「我們聽到都好鼓舞，可能居民以往是住劏房，所以能讓他們住得好，特別開心！」

房屋署高級建築師李民偉本身亦是藝術家，是墨爾本理工大學藝術系博士，網上亦可見他於2016年以紅白藍摺床改裝的凳的藝術作品。他認為，公屋是不少基層市民搬離不適切房屋的新居，加上安泰邨本身就較偏遠，所以更要用心設計，打造出他們的安樂窩，「地盤本身是石礦場，我們其中一個創意，就是要將地盤本身的歷史帶給居民，希望令他們有歸屬感，亦希望令安泰邨與其他屋邨通達，令邨內更多人流動，更有生氣。」

兒童遊樂場 加入石礦場元素

本身亦是藝術家的李民偉在設計安泰邨時親力親為與負責設計的藝術團隊合作，一起到營運中的石礦場取材，「嗰個地方好大，好似沙漠咁，我們來回都走了近10天，去取材和聽工人講歷史故事。」他們又用在礦場取走的廢棄零件，以及獲捐贈的機械配件，在安泰邨內造出多個裝置藝術，並於兒童遊樂場內加入石礦場元素的設計。

李民偉解釋指，邨內其中一個藝術裝置叫《擁抱我房》，其設計概念是將傘狀的錐形碎石機，改裝成仿「茅屋」的裝置，供兒童嬉戲和遊樂，「希望邨內的兒童了解自己家園的歷史，但知道『齋講』沒有用，希望特別的設計能引起他們的好奇心，由他們主動去了解自己的家。」

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

作者：陳梓蔚