【智能愛人劇透】第8集劇情預告 阿寶施計令家廉多姐被困車內 娛樂 10:30 2021/08/11 分享： 熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第7集講到為取得公司伺服器的密碼偷出設計圖，家廉打算從多姐身上入手。 第8集（12/8） 家廉隨多姐到圍村推銷智能人，二人應酬後喝醉。 回家途中，家廉命阿寶刻意製造意外，結果多姐與家廉雙雙被困車內一整晚。 田浩要出書急着找靈感，家儀命阿寶陪同前往協助，但嚴禁阿寶與田浩有親密接觸。 田浩與阿寶見面後，對她大表欣賞，更為了要跟阿寶獨處而刻意支開家儀，家儀及後大受傷害。 《智能愛人》第7集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 19:25 2021/08/09 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 【智能愛人】麥美恩扮大胸機械人超好笑 李佳芯女僕造型登場滿足宅男 11:45 2021/08/04 【智能愛人】麥美恩扮大胸機械人超好笑 李佳芯女僕造型登場滿足宅男 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 你可能感興趣 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 19:25 2021/08/09 【東京奧運】TVB直播李慧詩奪銅收視勝ViuTV 《智能愛人》口碑佳或有後勁 【智能愛人】麥美恩扮大胸機械人超好笑 李佳芯女僕造型登場滿足宅男 11:45 2021/08/04 【智能愛人】麥美恩扮大胸機械人超好笑 李佳芯女僕造型登場滿足宅男 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 智能愛人 電視劇 TVB