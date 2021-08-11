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【智能愛人劇透】第8集劇情預告　阿寶施計令家廉多姐被困車內

娛樂 10:30 2021/08/11

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第7集講到為取得公司伺服器的密碼偷出設計圖，家廉打算從多姐身上入手。

第8集（12/8）

家廉隨多姐到圍村推銷智能人，二人應酬後喝醉。

回家途中，家廉命阿寶刻意製造意外，結果多姐與家廉雙雙被困車內一整晚。

田浩要出書急着找靈感，家儀命阿寶陪同前往協助，但嚴禁阿寶與田浩有親密接觸。

田浩與阿寶見面後，對她大表欣賞，更為了要跟阿寶獨處而刻意支開家儀，家儀及後大受傷害。

《智能愛人》第7集劇情 上一頁

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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