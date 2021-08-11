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【交通意外】九巴車長疑「瞌眼瞓」　紅隧口撼收費亭釀2人傷

社會 10:43 2021/08/11

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九巴一輛通宵線N118巴士，沿紅隧往九龍方向行駛，至近收費廣場位置突然失控，撞向自動收費亭。

紅磡海底隧道口發生車禍。今晨（11日）5時許，九巴一輛通宵線N118巴士，沿紅隧往九龍方向行駛，至近收費廣場位置突然失控，撞向自動收費亭，事件中有1名車長和1名乘客受傷送院。據悉，巴士車長疑駕駛期間「瞌眼瞓」因而肇禍。​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    點擊圖片放大

意外發生後，巴士左邊車頭嚴重損毀，擋風玻璃爆裂甩脫，鐵欄直插司機位旁，58歲姓許巴士男車長逃過一劫，未有明顯傷痕，他報稱胸口疼痛。巴士下層有一名44歲姓文的乘客耳部及手部受傷，兩人均被送往伊利沙伯醫院治理。

九巴表示，今天早上約6時，九巴一輛N118線巴士，在紅磡海底隧道往九龍方向近收費廣場發生交通意外，車長及一名乘客受輕傷。九巴已派員慰問傷者，並會配合警方調查。

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記者：陳子謙、曾秋文

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