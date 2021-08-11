  • 30°C
香港時間 : 2021811日 (週三) 11:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獵奇美甲】日本美少女曬另類美甲　「封印」蚊子屍體當裝飾

健康 10:46 2021/08/11

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

日本美少女曬另類美甲，「封印」蚊子屍體當裝飾。

不少女士都喜愛美甲，款式也因而愈來愈多，繼早前俄羅斯一間美甲店製作的「活魚假甲」後，日本一位女生近日分享一款另類美甲，她將自己打死的蚊子「封印」在指甲內，在網上掀起熱議。

現年22歲的吹口哨達人加藤万里奈一向喜歡爬蟲類動物，不時在社交平台分享有關款式的美甲和飾物。最近她大曬自己的新美甲，從圖片可見，她十指都做了美甲，其中兩隻指甲畫了蚊香的圖案，其餘八隻指甲內各封印一隻蚊子。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

她在貼文表示，這些都是吸過血的蚊子，其後又分享收集蚊子方法，原來這些蚊子都是她親手打死的，然後再用保鮮紙逐一包好，過程中要小心避免將蚊子身體弄斷。

這款另類獵奇在網上掀起熱議，不少網民都難以接受，認為實在「太瘋狂」、「恐怖」，但亦有網民大讚猶如「琥珀」一樣。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【美甲神襪 】DIY美甲慳錢懶人神襪 網民：怎麼顏色像死人
17:57 2020/12/27
【美甲神襪 】DIY美甲慳錢懶人神襪 網民：怎麼顏色像死人
【足部健康】美甲店共用修甲工具易染真菌　皮膚科醫生：指甲變黃變厚或是灰甲徵狀
16:41 2021/07/06
【足部健康】美甲店共用修甲工具易染真菌　皮膚科醫生：指甲變黃變厚或是灰甲徵狀
【美甲變虐畜】倒活魚入假甲做「水族館」　美甲店多次被轟虐畜
13:22 2021/06/08
【美甲變虐畜】倒活魚入假甲做「水族館」　美甲店多次被轟虐畜

你可能感興趣

【美甲神襪 】DIY美甲慳錢懶人神襪 網民：怎麼顏色像死人
17:57 2020/12/27
【美甲神襪 】DIY美甲慳錢懶人神襪 網民：怎麼顏色像死人
【足部健康】美甲店共用修甲工具易染真菌　皮膚科醫生：指甲變黃變厚或是灰甲徵狀
16:41 2021/07/06
【足部健康】美甲店共用修甲工具易染真菌　皮膚科醫生：指甲變黃變厚或是灰甲徵狀
【美甲變虐畜】倒活魚入假甲做「水族館」　美甲店多次被轟虐畜
13:22 2021/06/08
【美甲變虐畜】倒活魚入假甲做「水族館」　美甲店多次被轟虐畜
網絡熱話 日本 美甲

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】