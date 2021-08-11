【獵奇美甲】日本美少女曬另類美甲　「封印」蚊子屍體當裝飾

▲ 日本美少女曬另類美甲，「封印」蚊子屍體當裝飾。

不少女士都喜愛美甲，款式也因而愈來愈多，繼早前俄羅斯一間美甲店製作的「活魚假甲」後，日本一位女生近日分享一款另類美甲，她將自己打死的蚊子「封印」在指甲內，在網上掀起熱議。

現年22歲的吹口哨達人加藤万里奈一向喜歡爬蟲類動物，不時在社交平台分享有關款式的美甲和飾物。最近她大曬自己的新美甲，從圖片可見，她十指都做了美甲，其中兩隻指甲畫了蚊香的圖案，其餘八隻指甲內各封印一隻蚊子。

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她在貼文表示，這些都是吸過血的蚊子，其後又分享收集蚊子方法，原來這些蚊子都是她親手打死的，然後再用保鮮紙逐一包好，過程中要小心避免將蚊子身體弄斷。

這款另類獵奇在網上掀起熱議，不少網民都難以接受，認為實在「太瘋狂」、「恐怖」，但亦有網民大讚猶如「琥珀」一樣。

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責任編輯：羅嘉欣