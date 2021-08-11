【恐怖保母】42歲人工受孕喜獲女兒　委託保母照顧女嬰頭部嚴重骨折致死

▲ 台灣一對夫婦在42歲經過人工受孕在獲得女兒，惟委託保母照顧卻令女兒陷於傷害。

台灣一名1歲女嬰在2018年12月被送往保母家中暫托，同日下午保母卻通知女嬰父母她昏迷不醒，女嬰爸爸立刻趕到保母家，並將女嬰緊急送院。經過多名醫生的診斷及解剖，醫生懷疑保母在照顧期間，女嬰的頭部遭2、3次外力撞擊及劇烈搖晃，導致雙側視網膜出血及顱骨線性骨折等嚴重傷勢，最終女嬰在救治25日後傷重不治。保母最後被判監8年，42歲人工受孕才獲得女兒的邱姓夫妻對判決極不滿意，誓要上訴，為女兒討回公道。

綜合台灣媒體報道，42歲的邱姓夫妻經過人工受孕在2017年才獲得女兒，家人待女兒如掌上明珠，成長的過程家人隨時拿起手機記錄，夫婦倆因是日本職棒阪神虎隊球迷，故為女兒改了一個名為「小虎隊」的綽號。

▲ 父母為女兒該花名為小虎妹。（影片截圖）

保母致電稱女兒昏迷緊急送院

夫婦在2018年2月開始委託前幼稚園老師曾女士，擔任日間保母幫忙照顧當時只有4個月的女兒。而在同年12月28日，爸爸如常將女兒送到曾女士的住所中暫托，但在當天下午，他卻接到電話，稱女兒昏迷叫不醒。他立刻駕車到曾女士的住所，將女兒送到醫院搶救。

爸爸記得，曾女士致電給他時語氣非常平淡，

就說我的小孩，怎麼叫不醒，去接她的時候，保母又用衣服把她整個包裹起來，我只能看到她額頭上有一個傷。

經過醫院的檢查，女嬰的頭部外傷、顱骨左側枕骨及右側頂骨骨折、頭皮血腫等，全身均有瘀傷。爸爸又傷心的表示，

枕骨的骨折是已經整個都裂開了，不是只有頭，還有臉頰，還有手臂。

女嬰苦撐25日離世

雖然女嬰送往醫院緊急救治，惟苦撐25日後，仍傷重不治離世。保母曾女士否認曾傷害女嬰，甚至導致她死亡。她強調女嬰的身上的傷勢並非由她造成，爸爸無奈表示：

她跟我講說，我女兒右前額的傷勢，是在三天前，她小孩的右臉頰去撞到我小孩的右額頭，那我當時聽了之後覺得很荒謬，然後身上其他的外傷你要怎麼解釋。

爸爸還補充，回憶事發當天，他將女兒交給保母時，女兒毫無異狀，他不解為何女兒最後會傷重不治。「對我們家太不公平，對我女兒，太不公平。前一天晚上，她在我家裡還好好的。」

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女嬰傷勢受不同外力撞擊所致

台大醫院鑑定報告指出，指女嬰的頭部傷害是外力造成，至少曾被3次用力撞擊，導致出血的狀況，推測顱骨骨折時間為12月28日上午8時及9時之後，而頭部、面部的受傷均受不同的力道、方向的外力所致。法官在審判時表示，女嬰的傷勢不可能與他人相撞而產生，頭部前額撞擊，不會撞到連頭骨後方的枕骨及顱骨骨折。

最終，法官認為，曾女士雖領取保母合格執照，惟不顧1歲女嬰脆弱身軀，以撞擊及劇烈搖晃女嬰的頭部，導致她受嚴重的傷勢，終傷重不治，造成被害人家屬難以抹滅的傷痛及遺憾，事後否認犯行，未能勇於面對過錯，無悔悟之意，判處8年徒刑。

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責任編輯：王明芳