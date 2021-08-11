【疫苗接種】疫苗過敏安全門診輪候個案逾4,000宗　劉澤星對個案積壓致歉稱其他聯網將協助

▲ 新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星。（資料圖片）

醫管局早前在港島西醫院聯網葛量洪醫院設立疫苗過敏安全門診，為有過敏反應而獲轉介的求診人士提供評估服務，並就接種疫苗作出建議，部分求診人士獲通知要等到2029年才有診期。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，門診由3月至今收逾8000封求診信，現時仍有4000多人仍未就診，他對個案積壓致歉，強調市民毋須等7年才輪候到門診服務。

葛量洪疫苗過敏門診輪候個案逾4,000宗，其中約1,200人打針後現過敏反應。詳情即看：【下一頁】

劉澤星今早（11日）接受電台節目中表示，疫苗過敏安全門診的設立是為了解除市民對疫苗的疑惑，包括接種後會否出現敏感等。他引述美國於今年1月的報告，每100萬名接種新冠疫苗的人士有11人出現休克性過敏，而本港截至7月底，已接種500多萬劑疫苗，錄得4宗嚴重休克性過敏個案，相比外國的比率少，很多都毋須由過敏專家診治。

他表示，該門診由3月起收到逾8000封求診信，近一至兩個月更收到「海量」的信，由於部門要逐封檢視，想給予求診者一個預約日期，因此才會預約至幾年之後，他向市民致歉，又強調醫管局員工已加班工作，逐一致電求診者詢問清楚情況，並會將有關個案撥至其他6個聯網的內科、兒科或家庭醫學等協助處理，相信很快可以為求診者安排到門診診症。

劉澤星說，逾8000名求診者中，仍有4000多人仍未就診，當中有逾1000人在接種第一劑後出現過敏，他們暫時不宜接種第二劑。他又指，會盡快檢視他們是否因疫苗而引致過敏，同時會研究是否適合接種另一款疫苗；另會繼續收集數據，讓政府掌握更多資料，再考慮有否需要更改疫苗接種指引。

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責任編輯：郭詩詩