【七公主】黃翠如徒弟李豪選港男出身　入行14年曾無錢交電費捱窮追夢

▲ 李豪在《七公主》角色搶鏡。

正播出的《七公主》有黃翠如、高海寧、江嘉敏、陳瀅、鄺潔楹、劉佩玥等女神演出，近日兩集主要講黃翠如演的大律師靈珊的工作和親情，而演翠如律師行的徒弟仔李豪，劇中青靚白淨又聽教聽話，頗為討好及搶鏡。

李豪在《七公主》演黃翠如徒弟Roy，在律師行常被指指點點，甚至要幫客人照顧狗隻，十分搞笑。

▲ 李豪在《七公主》跟黃翠如有不少對手戲。

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常演同性戀等角色

李豪其實已出道14年，北大附中深圳南山分校畢業的他，07年參加第3屆《香港先生選舉》，當年得到「最具人氣香港先生大獎」，之後加入TVB藝訓班，同屆同學為沈震軒、張景淳、黃智雯、蔣家旻、何傲兒、趙希洛等。

由於李豪天生一副娃娃臉，令他經常獲派同性戀或社會邊緣角色，如《4 in love》的變性人、《東西宮略》太監、《幕後玩家》的「娘娘腔」《心戰》男妓等等角色，直到加入《愛回家》與蔣家旻飾演情侶而為觀眾所認識。

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捱窮追夢

其中他在《4 in Love》演變性人最為出位，劇中曾激吻蔡淇俊，他受訪表示知道自己生得似女生，故常被派演某類型角色，但李豪十分專業，不論是否閒角都盡力演好。

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雖然李豪多年來沒有太大的發揮角色，他曾在訪問透露須捱窮追夢，亦會以買賣股票賺取收入，試過賺幾十萬，也曾蝕大錢。

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在一次自拍短片中，李豪剖白自己沒錢交電費，為了演藝事業，李豪計劃發展養生茶副業，只是因為疫情打亂了計劃。

同場加映：柳應廷訪問