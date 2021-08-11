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【香港小姐2021】港姐真人騷似足《全民造星》+《Mirror Go》　類似內容MIRROR都曾做過？　

娛樂 13:33 2021/08/11

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TVB的港姐真人騷備受爭議，有網民指節目將ViuTV的《全民造星》及《MIRROR GO》照抄。

TVB年度盛事《香港小姐競選2021》打破傳統，今屆加入真人騷元素製作節目《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。在昨晚（8月10日）播出港姐真人騷第2集節內容，講各佳麗完成分組及分房，並開始跟所屬組別的導師及組員相處。

日前已有網民指港姐真人騷與ViuTV節目《全民造星》十分相似，在第2集所見，再有網民指除倒模《全民造星》外，獎罰方面更跟《MIRROR GO》一樣，成為網民熱話。

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TVB高層樂易玲及曾志偉與一眾導師一起討論淘汰人選。（TVB截圖）

高層Cam後狠批

昨晚播出的第2集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》內，TVB高層曾志偉及樂易玲一直在鏡頭背後觀察佳麗實況，其後又跟各組導師商討淘汰人選，並狠批部份佳麗。

《全民造星》導師討論入圍十強人選。（ViuTV截圖）

有網民認為這跟ViuTV《全民造星》很相似，當時的節目監製黃慧君（花姐）及導演鄧永鑄（濟哥），也是在鏡頭背後觀察參賽者的情境，直腸直肚的二人道出即時感覺，亦會狠批部分參賽者。

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紅組被逼要在帳幕內過夜。（TVB截圖）

輸家瞓營似《MIRROR GO》

此外，昨晚第2集港姐分組後，各組別都得到不同的評分，總分最高分的橙組可分配到酒店豪華房，而綠組及粉紅組則分到普通房，總分最低分的紅組則未能分配到任何房間，最終僅安排瞓帳幕。

ViuTV節目《MIRROR GO》澳門篇內，陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian）需要在帳幕內過夜。（ViuTV截圖）

網民指，此大懲罰安排部分跟ViuTV節目《MIRROR GO》澳門篇相近。

《MIRROR GO》澳門篇內，講經過遊戲環節後，輸家陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian）都未能分配到酒店房，需要到草地的帳幕內過夜。

紅組內最低分的趙美倫需要即時離開。（TVB截圖）

淘汰者即走

另外，在港姐真人騷第2集，紅組最低分的趙美倫被淘汰，部份佳麗因不捨好友離開不禁落淚，趙美倫於離開前大方為留下的佳麗送上祝福。

由於淘汰者必須立即執拾行李及離開拍攝場地，身穿紅Tee的趙美倫拖喼走出大門。

《全民造星》參賽者柳應廷（Jer）於首輪回合曾被淘汰。（ViuTV截圖）

網民指淘汰者執包袱即走的情境不陌生，令他們聯想起《全民造星》淘汰者離開的境況，一幕幕淘汰者的背影令觀眾留下深刻印象。

不過也有網民指這類真人騷在外國早已流行多時，模式大同小異，不能說港姐真人騷就是抄《全民造星》及《MIRROR GO》。

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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