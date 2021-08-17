8月全港最大型教育博覽　本地、海外升學/移民/居留資訊

「環球教育博覽2021」為本年度最大規模及內容最豐富的教育博覽將首次在8月21-22日於香港會議展覽中心舉行。來自世界各地近100間涵蓋本地及海外大、中、小學、專上及持續進修學院滙聚香港，提供本地及海外升學資訊，共同推動教育全球化。

雖然疫情全球肆虐，但仍然無阻香港學生到海外升學的意欲，而升學目的地亦不再局限在一直深受港人歡迎的英國和澳洲，近年更多了家長學生詢問其他國家例如新西蘭、德國、瑞士等，可見教育漸趨向全球化。有見及此，我們希望提供一個平台為計劃海外升學的學生提供多元化選擇並能親身與學校代表接觸的機會，助他們可更有效地瞭解國際教育和職業前景，從而找到未來升學方向。

英國一向是最受香港學生歡迎的升學國家，英國的傳統寄宿學校享負盛名，吸引不少家長送子女就讀，體驗當地學術風氣及傳統文化。傳統寄宿學校的教學理念不只重視學生成績，更著重培養學生的自律性和多元化發展，提供不同類型的課外活動，例如馬術、划艇、飛行訓練等，希望培養學生課餘興趣。地區、學校排名及學費是家長考慮的重要因素。

▲ 英國是香港學生最受歡迎的升學國家之一。

劍橋夢感覺遙不可及？博覽首天(21日)十分榮幸能邀請劍橋大學教授Dr. Matthias Dörrzapf和星級主持方健儀小姐主持講座，為香港學生講解獎學金申請資訊及校園點滴，其後亦設有與教授一對一面談的環節*，機會難得，有興趣於2022年入學的學生切勿錯過。

除了英國之外，澳洲亦是香港學生的留學熱點，當地氣候宜人，十分舒適，城市亦國際化，有許多來自世界各地的學生。其「八大」為澳洲歷史悠久、享譽國際的頂尖大學在全球各地政、商界的傑出校友眾多，亦培育出多名諾貝爾獎得主。澳洲學校的開學時間比較有彈性，課程都在二月底或三月初入學，部份課程亦可於七月入學。入讀澳洲課程有三個途徑。第一個途徑為具備香港中學文憑試成績的中六畢業生，如學術成績及英語能力均達到有關大學的要求，可直接報讀澳洲大學。第二個途徑為報讀大學基礎課程，然後銜接當地的大學。第三個途徑是修讀澳洲的公立專科技術學院、註冊培訓機構，或是大學及中學所提供的職業教育與培訓課程，該類課程大多注重實用及專業職業訓練。

近年加拿大亦成為升學的理想地方之一。加拿大政府早前公佈在當地工作或畢業的港人可申請取得永久居留權，政策吸引不少港人開始計劃準備。加拿大的教育及生活質素於世界名列前茅。其大學提供的課程種類繁多，學生如欲報讀學士學位課程，除了需在中學公開試如文憑試獲得良好成績，TOEFL亦必須符合大學要求，學校才會考慮入學申請。另外，當地的大學轉修課程亦是高中畢業生升讀大學的熱門途徑。學生可在加拿大學院內修讀兩年並獲得認可的學分後，可申請入讀大學的第二年或第三年課程繼續修讀。部份私立院校與個別大學有緊密聯繫，只要學生完成大學轉修班課程，成績符合大學要求的話便能順利入讀該大學的第二年。一般學生可於四至五年內完成學士學位，與直接入讀大學的年期相若。

▲ 早前加拿大更新居留政策令查詢當地升學的人數急升。

談到瑞士，其酒店管理專業相當有名，有逾百年的悠久歷史，所有的國際酒店、連鎖酒店的高層絕大多數都是畢業於瑞士，因此其酒店管理畢業證書是行業內認受性最強的，受到全球業界的肯定和認可。大部份瑞士酒店管理大學提供三年制大學課程，部份大學則提供四年制大學課程。學制時間的差異在於學科的內容及在校實習課程長短的不同。大學課程包括最少一年海外有薪實習，賺取寶貴工作經驗及擴闊視野。學生可選擇在瑞士完成實習，亦可選擇其他國家如美國、英國、澳洲及杜拜等實習及畢業後就業發展，賺取寶貴工作經驗及擴闊視野。

想了解世界各地的學院並親身與學校代表對話？誠邀您參與「環球教育博覽2021」，屆時將有來自香港、英國、愛爾蘭、澳洲、新西蘭、美國、加拿大、瑞士等院校提供最新的課程資訊，博覽一連兩天設有超過14場講座，主題涵蓋英國G5大學申請、加拿大升學及居留貼士、報讀澳洲醫科攻略等。

*一對一面試環節敬請預約, 我們將對已登記的學生進行篩選, 再以電話確認。

「環球教育博覽 Global Education Expo 2021」

日期：2021年8月21日至22日（星期六至日）

時間：12nn - 7pm

地點：香港灣仔香港會議展覽中心3G 展覽廳

費用: 全免

詳情及登記：www.gee-hk.com

（資料由客戶提供）